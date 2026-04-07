El Puerto de Santa Cruz de Tenerife niega haber recibido petición alguna para visitar y salvar el antiguo silo de grano
Mientras que el Colegio de Arquitectos asegura que Zona Franca Tenerife está interesada en el antiguo silo y acusa a la Autoridad Portuaria de bloquear su reutilización, continuando con el derribo, ésta aclara que desconoce dicho interés
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ante las acusaciones realizadas por parte del Colegio Oficial de Arquitectos (COA) en relación a la demolición del antiguo silo de grano ubicado junto a la autovía de San Andrés, aclara que no ha recibido ninguna petición, "ni oficial ni oficiosa", para visitar el inmueble. Por lo tanto, desconoce que exista algún tipo de interés para salvar este edificio.
Tal y como lo adelantó EL DÍA este lunes, 6 de abril, el COA ha acusado al Puerto chicharrero de bloquear e impedir la reutilización del imponente inmueble, a pesar de que, en noviembre del año pasado, se llegó a un acuerdo para intentar buscar una solución.
La Autoridad Portuaria señaló en aquel entonces que estaba dispuesta a suspender el derribo del silo si el Colegio de Arquitectos encontraba un concesionario interesado en el inmueble. Sin embargo, y según explica el Colegio COA, el organismo estatal "ha impedido el acceso" al silo al único concesionario que han encontrado en el plazo de seis meses que otorgó el Puerto, en concreto, al delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca Tenerife.
"El Puerto ha rechazado la vía para reutilizar el silo y sigue adelante con un derribo de más de un millón de euros", apunta el COA, que señala que, en concreto, se ha rechazado la visita técnica solicitada para evaluar el estado actual del inmueble.
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife asevera que no ha recibido ninguna petición para la realización de una visita al antiguo silo de grano del Puerto chicharrero. Asimismo, aclara que Zona Franca Tenerife "no toma decisión alguna sin ser consultados sus órganos de gobierno, siendo estos, su presidencia, que recae en el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, la Junta General y el Comité Ejecutivo.
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