La apuesta por una audiología ética e independiente en Santa Cruz de Tenerife

De reciente apertura, concretamente en enero de 2024, pero no por ello sin una larga trayectoria, con una década de experiencia en el sector y el respaldo de la Red Española de Audiólogos Libres, Eleva Centros Auditivos abrió sus puertas con el objetivo claro de ofrecer una atención auditiva ética, personalizada y libre de intereses comerciales. El centro combina tecnología de vanguardia con un protocolo de atención que prioriza la calidad de vida del paciente frente a la venta masiva de dispositivos. Hablamos con su directora, Eva María Garrigos, para abordar el apasionante mundo de la salud auditiva.

En un sector a menudo dominado por grandes franquicias y ventas masivas, este centro, liderado por Eva María Garrigos, busca devolver la audición a su lugar de origen: el ámbito de la salud.

Eleva Centros Auditivos abrió sus puertas en la calle Miraflores, 51, pero no lo hizo de la nada. Su directora, Eva María Garrigos, aporta más de una década ya de experiencia y una filosofía clara: la honestidad por encima de la transacción.

Independencia y ética

Lo que diferencia a Eleva de otros centros es su pertenencia a la Red Española de Audiólogos Libres (REAL). «Somos centros independientes que apostamos por una audiología ética y alejada de intereses comerciales», explica Garrigos. Al no pertenecer a ninguna marca o grupo, el centro garantiza que la solución propuesta responde exclusivamente a la necesidad del paciente. «Queremos que nos vean como un espacio de salud, no solo como un lugar donde se vende un producto», añade la directora, subrayando que actualmente son 20 centros en toda España bajo este código deontológico.

Tecnología al servicio del paciente

A pesar de su reciente apertura, Eleva cuenta con herramientas que sitúan al centro en la vanguardia tecnológica. Destaca su escáner 3D, que permite tomar medidas del oído de forma digital, limpia y mucho menos invasiva que los métodos tradicionales. Esta digitalización tiene un beneficio directo para el paciente canario: «Permite mandar las imágenes a los laboratorios de la Península al instante, reduciendo los tiempos de envío a la mitad», señala Garrigos.

Además, el centro dispone de una amplia sala insonorizada diseñada para la comodidad de personas con movilidad reducida, donde realizan estudios completos que incluyen otoscopia, audiometría e impedanciometría.

Un protocolo basado en la confianza

El proceso en Eleva huye de las prisas. Desde la primera consulta, se elabora un historial clínico personalizado para entender si el paciente ya es usuario de prótesis o cuáles son sus retos cotidianos.

Una de las piezas clave de su servicio es el plan de prueba sin compromiso. Antes de realizar cualquier inversión, el paciente puede testear los audífonos en su vida real para valorar el beneficio obtenido. Incluso, antes de proponer un cambio de aparato, el equipo de Eleva ofrece servicios de reconfiguración y reparación de los dispositivos actuales del paciente.

Más allá de la corrección, Garrigos hace hincapié en la prevención. Ante el aumento de la exposición a sonidos fuertes, la experta recomienda seguir la regla 60/60: «No escuchar música con auriculares por más de 60 minutos seguidos y no superar el volumen más allá del 60% de la capacidad del dispositivo».

Contacto y atención

Eleva Centros Auditivos atiende en su sede de la Calle Miraflores, 51, en Santa Cruz. Los interesados pueden solicitar cita a través del correo info@elevaaudicion.es; el teléfono 623 980 226 o consultar más información en su web www.elevaaudicion.es.