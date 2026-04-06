Santa Cruz de Tenerife impulsa rutas guiadas para descubrir sus árboles más singulares en 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una nueva edición de sus rutas guiadas para conocer los árboles singulares del municipio, una iniciativa que se desarrollará entre abril y diciembre de 2026 con el objetivo de acercar el patrimonio natural a la ciudadanía y visitantes.

El programa, impulsado a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible y con el apoyo de Fundación Moeve, ofrecerá recorridos interpretados por educadoras ambientales especializadas, que explicarán las características, historia y singularidad de ejemplares únicos en la capital.

Rutas mensuales por los principales espacios verdes

Las visitas se celebrarán el último sábado de cada mes, de 10:00 a 12:00 horas, y recorrerán algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como el Parque García Sanabria, el Parque de La Granja y diferentes zonas del centro urbano.

Además, con motivo de las Fiestas de Mayo, se han programado rutas especiales los días 1 y 3 de mayo en el Parque García Sanabria, uno de los pulmones verdes más representativos de la ciudad.

Un recorrido por árboles únicos de Santa Cruz

El objetivo principal de esta iniciativa es poner en valor árboles destacados por su antigüedad, tamaño, origen o rareza, muchos de ellos desconocidos para gran parte de la población.

Estas rutas permiten descubrir especies emblemáticas y comprender su importancia dentro del ecosistema urbano, fomentando así la conciencia ambiental y la conservación del entorno.

El edil de Planificación Estratégica en Santa Cruz, el alcalde y la responsable de Fundación Moeve. / E. D.

Calendario completo de rutas 2026

El programa de visitas guiadas queda distribuido de la siguiente manera:

25 de abril – Parque García Sanabria

– Parque García Sanabria 23 de mayo – Centro de la ciudad

– Centro de la ciudad 27 de junio – Parque de La Granja

– Parque de La Granja 25 de julio – Parque García Sanabria

– Parque García Sanabria 29 de agosto – Centro de la ciudad

– Centro de la ciudad 26 de septiembre – Parque de La Granja

– Parque de La Granja 24 de octubre – Parque García Sanabria

– Parque García Sanabria 28 de noviembre – Centro de la ciudad

– Centro de la ciudad 19 de diciembre – Parque de La Granja

Turismo sostenible y educación ambiental en Tenerife

Con esta propuesta, Santa Cruz refuerza su apuesta por el turismo sostenible y la educación ambiental, ofreciendo actividades gratuitas que combinan ocio, conocimiento y respeto por la naturaleza.

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La iniciativa se consolida como una oportunidad para redescubrir la ciudad desde una perspectiva diferente, poniendo el foco en su riqueza botánica y en la necesidad de preservar estos espacios para futuras generaciones.