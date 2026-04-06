Santa Cruz de Tenerife impulsa rutas guiadas para descubrir sus árboles más singulares en 2026
El Ayuntamiento lanza entre abril y diciembre un programa mensual de visitas en parques y centro urbano para poner en valor el patrimonio natural de la capital tinerfeña
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una nueva edición de sus rutas guiadas para conocer los árboles singulares del municipio, una iniciativa que se desarrollará entre abril y diciembre de 2026 con el objetivo de acercar el patrimonio natural a la ciudadanía y visitantes.
El programa, impulsado a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible y con el apoyo de Fundación Moeve, ofrecerá recorridos interpretados por educadoras ambientales especializadas, que explicarán las características, historia y singularidad de ejemplares únicos en la capital.
Rutas mensuales por los principales espacios verdes
Las visitas se celebrarán el último sábado de cada mes, de 10:00 a 12:00 horas, y recorrerán algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como el Parque García Sanabria, el Parque de La Granja y diferentes zonas del centro urbano.
Además, con motivo de las Fiestas de Mayo, se han programado rutas especiales los días 1 y 3 de mayo en el Parque García Sanabria, uno de los pulmones verdes más representativos de la ciudad.
Un recorrido por árboles únicos de Santa Cruz
El objetivo principal de esta iniciativa es poner en valor árboles destacados por su antigüedad, tamaño, origen o rareza, muchos de ellos desconocidos para gran parte de la población.
Estas rutas permiten descubrir especies emblemáticas y comprender su importancia dentro del ecosistema urbano, fomentando así la conciencia ambiental y la conservación del entorno.
Calendario completo de rutas 2026
El programa de visitas guiadas queda distribuido de la siguiente manera:
- 25 de abril – Parque García Sanabria
- 23 de mayo – Centro de la ciudad
- 27 de junio – Parque de La Granja
- 25 de julio – Parque García Sanabria
- 29 de agosto – Centro de la ciudad
- 26 de septiembre – Parque de La Granja
- 24 de octubre – Parque García Sanabria
- 28 de noviembre – Centro de la ciudad
- 19 de diciembre – Parque de La Granja
Turismo sostenible y educación ambiental en Tenerife
Con esta propuesta, Santa Cruz refuerza su apuesta por el turismo sostenible y la educación ambiental, ofreciendo actividades gratuitas que combinan ocio, conocimiento y respeto por la naturaleza.
La iniciativa se consolida como una oportunidad para redescubrir la ciudad desde una perspectiva diferente, poniendo el foco en su riqueza botánica y en la necesidad de preservar estos espacios para futuras generaciones.
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