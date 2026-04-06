Santa Cruz de Tenerife compra 15 nuevas motos para la Policía Local por 11.000 euros cada una, para mejorar el patrullaje

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este lunes, 6 de abril, la adquisición a la empresa BMW Ibérica de 15 nuevas motos para la Policía Local chicharrera, con el fin de mejorar el servicio de patrullaje en la capital. Cada uno de los vehículos se ha comprado por un importe de 11.000 euros, lo que supone un importe de más de 166.000 euros. La actual flota de la Policía Local de Santa Cruz está formada por 22 motos para 65 agentes, de las que 14 están averiadas y algunas son de 2017, según lo indica el sindicato policial del CSIF.

El Consistorio chicharrero apunta que esta adquisición permitirá incrementar y mejorar la flota de vehículos policiales con respecto a las motocicletas policiales, poniendo fin a un procedimiento de licitación que se inició a finales del año pasado.La empresa seleccionada deberá entregar los citados vehículos en un plazo de 90 días, tras la pertinente notificación de adjudicación del contrato.

Las motocicletas elegidas son de la marca BMW y del modelo FG 800 GS. Tienen una cilindrada de 895 centímetros cúbicos, un motor de cuatro tiempos y dos cilindros. Estas motocicletas suelen tener una versatilidad adecuada para el trabajo policial y cuentan con diferentes equipamientos adecuados a dicha utilización, según lo destaca el Ayuntamiento. Además de contar con un bastidor puente de acero monocasco, posee control dinámico de tracción y también una pantalla de TFT de cristal líquido, añade el Consistorio. "Serán equipadas con todo el material necesario para las funciones policiales y la rotulación específica del cuerpo policial capitalino".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que esta inversión responde al compromiso del Ayuntamiento chicharrero con la mejora continua de los medios materiales de la Policía Local, "garantizando que nuestros agentes cuenten con herramientas modernas, eficaces y adaptadas a las necesidades del servicio". Asimismo, el regidor añade que reforzar la flota municipal no solo mejora la capacidad operativa del cuerpo, sino que repercute directamente en una mayor seguridad y en una mejor atención a la ciudadanía.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, la nacionalista Gladis de León, manifiesta que la incorporación de estas nuevas motocicletas supone un paso importante en la modernización de los recursos de la Policía Local, especialmente en unidades que requieren movilidad, rapidez de respuesta y presencia en la vía pública. "Seguimos trabajando para dotar al cuerpo de los medios necesarios que permitan desarrollar su labor en las mejores condiciones, reforzando la prevención, la proximidad y la eficacia en el servicio que se presta a los vecinos del municipio", agrega.