Santa Cruz de Tenerife busca fórmulas para amenizar sus calles con música. El concejal de Cultura, Santiago Díaz, del PP, asegura que a lo largo de este año se habilitarán varios espacios en la ciudad para los músicos callejeros, con horarios limitados, con el objetivo de «compaginar esta actividad con el descanso de los vecinos». Díaz se ha reunido con el colectivo para impulsar esta iniciativa y poder sacarla adelante, pues no es la primera vez que el Consistorio lo intenta, aunque sin éxito.

«Nuestra intención es regularizar la música en la calle, ayudando a este colectivo y dinamizando la ciudad, pero también respetando el descanso de los vecinos. Los músicos callejero aportan cultura, dinamización y ocio a las ciudades, tal y como se demuestra en numerosos lugares de Europa, donde la música en la calle es una práctica habitual», manifiesta el concejal Santiago Díaz.

Como primer paso, desde el área de Cultura en el Ayuntamiento chicharrero se solicitará a la Policía Local que no sancione a los músicos callejeros, siempre y cuando no supongan ninguna molestia para los vecinos. Asimismo, el concejal Santiago Díaz convocará una nueva reunión con todas las áreas implicadas, como Seguridad, Urbanismo y Sociedad de Desarrollo, para «encontrar la fórmula adecuada».

«Queremos que Santa Cruz de Tenerife tenga música en la calle, fundamentalmente en la Zona de Gran Afluencia Turística, que coincide con el casco histórico, como ocurre en casi todas las ciudades europeas. Pero debemos hallar la solución adecuada, regularizando la actividad y creando localizaciones adecuadas, con unos horarios establecidos», manifiesta el concejal de Cultura. Incluso, añade el edil, el Ayuntamiento está estudiando cómo se podría ayudar a los músicos callejeros con la adquisición de limitadores de sonido.

El colectivo solicita al Ayuntamiento «libertad» para poder tocar y cantar en el espacio público

El colectivo de músicos callejeros solicita al Consistorio «libertad» para poder ofrecer su música en los rincones del municipio. «Lo único que pedimos es que no haya restricciones a la hora de tocar o cantar en la calle, es decir, que no se nos eche ni se nos sancione. Estamos prestando un magnífico servicio sin coste alguno para el Ayuntamiento, dinamizando las zonas en las que nos encontramos y la actividad comercial, atrayendo a turistas», comenta Luz Esperanza, una de las músicas que tocan en las calles de Santa Cruz.

Los músicos callejeros confían en poder llegar a un acuerdo con la Corporación local para poner en marcha un proyecto de música en la calle, estableciendo varias zonas en las que esta actividad pueda desarrollarse con total tranquilidad y seguridad, y sin molestar a los vecinos. «Sólo pedimos poder disfrutar de lo que hacemos, ofrecer nuestra música a los ciudadanos», comenta Luz Esperanza.

En el año 2021, con la nacionalista Gladis de León como concejala de Cultura, el Ayuntamiento intentó llevar a cabo un proyecto para crear un «circuito de música en la calle». Este incluía la creación de una decena de espacios en el centro de la ciudad en los que se permitiría la actuación de músicos callejeros sin el temor de ser multados por la Policía Local. En cada una de estas zonas se iba a fijar un límite de tiempo de, aproximadamente, tres horas a lo largo de todo el día, que los músicos se tendrían que repartir. Sin embargo, este proyecto nunca llegó a materializarse. Díaz asegura que ahora sí habrá música en la calle.