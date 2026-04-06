Salen a la venta las entradas para Tecnológica Santa Cruz de Tenerife

Tecnológica Santa Cruz de Tenerife pondrá a la venta este martes, 7 de abril, a partir de las 9:00 horas, las entradas para su decimoquinta edición, que se desarrollará finalmente del 14 al 17 de mayo, tras el aplazamiento provocado por el paso de la borrasca Therese. Asimismo, se abrirá el plazo de inscripciones para los actos gratuitos. Éstas se podrán realizar en la página web www.tecnologicasantacruz.com, donde también se podrán adquirir las localidades. Así lo informa el Ayuntamiento chicharrero, que recuerda que Tecnológica se llevará a cabo en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y en el TEA Tenerife.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, asegura que este evento volverá a convertir a Santa Cruz en referencia en innovación, divulgación y cultura digital de Canarias, "poniendo en valor la tecnología como motor profesional y del entretenimiento". "Hemos trabajado intensamente para reubicar este evento en el calendario a la mayor brevedad posible, tras haberlo aplazado de su fecha inicial debido a la reciente alerta meteorológica. Retomamos con más fuerza si cabe esta decimoquinta edición, manteniendo prácticamente intacta la programación y nuestro compromiso de acercar la innovación a la ciudadanía, modernizar nuestro tejido empresarial y ceder el protagonismo que merece a la Generación Z en la definición de nuestro futuro digital, manifiesta el regidor.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, señala que la máxima prioridad del Ayuntamiento tras el aplazamiento fue asegurar que la programación "no perdiera ni un ápice de su calidad". En este sentido, añade que Tecnológica contará con casi el 100% del cartel original. Pérez destaca que gran parte de la programación es gratuita, aunque se requiere de inscripción, "mientras que las tradicionales charlas estrella de ponentes nacionales tienen un precio simbólico de 2 euros que irán destinados a fines solidarios municipales".

Tecnoeduca

La programación de Tecnológica Santa Cruz arrancará la mañana del jueves 14 de mayo, entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), con la celebración de TecnoEduca, "un espacio dedicado íntegramente a la comunidad educativa, que reunirá a estudiantes, docentes y profesionales para descubrir cómo la innovación transforma el aprendizaje y las profesiones emergentes". Para esta actividad, solo es necesaria la inscripción previa.

Esta jornada consistirá en una serie de charlas de veinte minutos donde la coordinadora de Proyectos Digitales de Proyectran, Tatiana O. Gutiérrez, y el profesor y tutor de posgrado de la Universidad Europea de Canarias, especializado en transformación digital, Jacob C. Rodríguez analizarán el entorno laboral digital y la automatización mediante inteligencia artificial. Por su parte, Marina López abordará la transformación tecnológica en la publicidad y Antonio Bolaños cerrará la sesión con una ponencia sobre el uso profesional y la formación técnica en el sector de los drones.

Tecnológica

Durante la tarde de ese mismo jueves 14 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas, el MUNA acogerá las ponencias estrella de Tecnológica Santa Cruz. Las entradas cuestan 2 euros. El evento analizará la innovación, la ética y la relación entre humanos y algoritmos y contará con un panel de expertos que incluye a la periodista Marta Rodríguez (RTVC), la meteoróloga Mercedes Martín, el guionista Jordi Moltó y las divulgadoras Rodío Vidal (La Gata de Schrödinger) y Verownika.

"El cartel se completará con figuras de gran impacto en el ecosistema digital como la actriz Andrea Sánchez, la creadora Soraya Nárez, el divulgador de emergencias Miguel Assal y la comunicadora Caterina Moretti (La Cate), quien cerrará la sesión destacando la inclusión de las personas con síndrome de Down.

TecnoLabs

De manera simultánea, entre las 17:00 y las 20:00 horas, el patio Flamboyán del MUNA acogerá TecnoLabs, un espacio de talleres prácticos de 50 minutos diseñados para que estudiantes, empresarios y profesionales adquieran habilidades tecnológicas inmediatas. Solo será necesaria inscripción previa. En este espacio, expertos como la cofundadora de Isla23, Barbara Gees, el especialista en IA Jacob C. Rodríguez y la fundadora de The Market Lab, Marta Rodríguez, impartirán sesiones sobre la gestión de comunidades online, el uso de la inteligencia artificial para la organización diaria y el fortalecimiento de la marca personal mediante herramientas digitales.

Para poner el broche de oro a la jornada inaugural del jueves, la organización ha previsto un espacio de conexión y tejido de redes profesionales. Esta actividad tendrá lugar en el propio recinto del MUNA una vez finalicen las charlas y los talleres, extendiéndose de 20:00 a 22:00 horas.

TecnoFight

El viernes 15 de mayo, el foco de atención continuará en el MUNA con la celebración de TecnoFight, entre las 19:30 y las 21:00 horas, evento al que se podrá acceder con entrada. Este encuentro, hecho por zetas para zetas y presentado por el profesor Mr. Castilla, "hará que jóvenes de la Generación Z desmonten estigmas sociales que afectan a los jóvenes". A través de "micropíldoras", expertos y creadores como Pablo Dive, Elena Alcover, Leandro Pozzi, Hugo Artiles y Paula Pérez, entre otros, debatirán sobre el interés de la ciencia, el impacto de la IA en el empleo, el talento en Canarias o la realidad del trabajo en redes sociales. Además, la jornada concluirá con un espacio de encuentro exclusivo para jóvenes y creadores de contenido que se extenderá hasta las 22:00 horas.

Tecnoplay

La programación de Tecnológica Santa Cruz continuará el fin de semana del viernes 15 al domingo 17 de mayo en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), donde tendrá lugar TecnoPlay. Este evento incluy cultura geek, gaming y "entretenimiento". El espacio contará con zonas de arcade retro, juegos de mesa, realidad virtual, un mercado con creadores independientes y tiendas especializadas, y torneos de videojuegos populares como Fortnite, FC26, Mario Kart, Super Smash Bros. Ultimate o Tekken 8, cuyas inscripciones ya están disponibles en la web de Tecnológica Santa Cruz.

La experiencia se completará con concursos de cosplay y karaoke, un escape room de Pokémon y la participación de invitados destacados como la creadora ThaNix229 y el famoso y misterioso ajedrecista Rey Enigma. Además, el evento incluirá actuaciones de baile urbano y magia en vivo.

TecnoHack

Las actividades del fin de semana se completarán con TecnoHack, que aún cuenta con plazas a las que se puede acceder en la web de Tecnológica y que también se desarrollará en el TEA Tenerife del viernes 15 al domingo 17 de mayo. "En este hackatón presencial y gratuito, ocho equipos multidisciplinares competirán para diseñar soluciones digitales basadas en datos abiertos que mejoren la sostenibilidad de Santa Cruz".Los participantes contarán con el asesoramiento de mentores expertos en biotecnología, inteligencia artificial, consultoría estratégica y marketing digital, como Leopoldo Machado, Silvia Granja, Raúl Aguilar y Adrián Perera. Un jurado premiará las mejores propuestas en Innovación, Viabilidad y Usabilidad con premios de hasta 600 euros.