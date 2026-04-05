La elección de la reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife supera las expectativas
El plazo para inscribirse en la elección de la reina de las Fiestas de Mayo, con un máximo de 35 aspirantes adultas, finaliza este lunes 6 de abril, dejando una lista de espera ante la alta demanda
El auge de la gala de elección de la reina de las Fiestas de Mayo es tal que, días después de que el pasado 16 de marzo se abriera el plazo de inscripción para participar en el espectáculo que se celebrará en la plaza de la Candelaria el viernes 24 de abril, ya estaba copado el máximo de 35 aspirantes que permite la organización. Y aun así han continuado presentando su solicitud para desfilar en el espectáculo que volverá a dirigir Paula Álvarez, un plazo que oficialmente finaliza hoy, lunes 6 de abril.
Las bases establecen que, en la modalidad adulta, se permiten un máximo de 35 jóvenes y se admiten desde los 16 años de edad, cumplidos antes de acabar el período de inscripción.
Modalidades y edades
En la modalidad de mago y maga infantil se fija un máximo de veinte participantes en cada una y de edades comprendidas entre los cinco y los diez años, mientras que las interesadas en desfilar en la segunda edición de la elección de la romera mayor de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife lo podrán hacer desde los 60 años, fijándose igualmente un máximo de veinte participantes.
Tras el pregón de las Fiestas de Mayo, que se celebrará el martes 21 de abril en el parque García Sanabria, la primera de las galas será la elección de la reina adulta, prevista para el viernes 24 de abril. Las mayores protagonizarán el espectáculo del sábado 25, y los niños, el domingo 26 de abril; los tres eventos se desarrollarán en el escenario que se instalará en la plaza de la Candelaria, diseñado por el ilustrador Nareme Melián.
Lista de espera
A falta de que hoy se cierre el cupo de inscripción y de que mañana, martes 7 de abril, se verifique que no se han formalizado solicitudes en ningún otro registro municipal, el número de aspirantes adultas ronda el medio centenar. Sobre la admisión, las bases del concurso dejan claro que se aplica el estricto orden de inscripción, lo que provoca que, más allá de la última inscrita en el puesto 35, exista lista de espera para desfilar en la gala si se produjera alguna baja de última hora.
Aunque en la etapa de Alfonso Cabello como concejal de Fiestas se incrementó el número de participantes de treinta a treinta y cinco, las inscritas vuelven a superar el máximo establecido, a lo que se suma que los participantes habituales se inscriben nada más abrirse el plazo para garantizar su presencia en la gala.
Premios por participar desde 250 euros para adultas a 100 para niños
El área de Fiestas encargada de las galas de la elección de la reina adulta, la romera mayor, así como el mago y la maga infantil, premia con 250, 150 y 100 euros la participación en los tres espectáculos, un incentivo que no va destinado a quienes desfilan sino a los grupos o asociaciones que presentan candidatas, según consta en las bases que regulan los certámenes.
Aunque se denomina premio de participación, ese importe se reserva para el grupo o asociación que patrocina a cada participante, si bien para cobrarlo se establece que se abona si el representante ha acudido a los actos que las bases de los certámenes obligan a acudir. Todos los inscritos deben asistir a la recepción de candidatas que ofrece el alcalde, así como al pregón de las Fiestas de Mayo, además de todos los ensayos indicados por la organización y el sorteo del orden de participación, la Ofrenda a la Virgen de Candelaria, además del Baile de Magos que se celebra el día 2 de mayo.
Los ganadores, no así el resto de inscritos, tienen la obligación de acudir, además, a las galas, el paseo de Cruces y la procesión del día 3 de mayo, así como a la inauguración, clausura y entrega de premios en el Parque García Sanabria, los conciertos previstos los fines de semana, el concurso de Comidas Típicas, la programación del Día de Canarias y la visita que brinda el alcalde con motivo de la finalización de los actos patronales.
Se dan premios de participación, pero la única recompensa para los ganadores es el título, no dinero.
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