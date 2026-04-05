La elección de la reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife supera las expectativas

El auge de la gala de elección de la reina de las Fiestas de Mayo es tal que, días después de que el pasado 16 de marzo se abriera el plazo de inscripción para participar en el espectáculo que se celebrará en la plaza de la Candelaria el viernes 24 de abril, ya estaba copado el máximo de 35 aspirantes que permite la organización. Y aun así han continuado presentando su solicitud para desfilar en el espectáculo que volverá a dirigir Paula Álvarez, un plazo que oficialmente finaliza hoy, lunes 6 de abril.

Las bases establecen que, en la modalidad adulta, se permiten un máximo de 35 jóvenes y se admiten desde los 16 años de edad, cumplidos antes de acabar el período de inscripción.

Modalidades y edades

En la modalidad de mago y maga infantil se fija un máximo de veinte participantes en cada una y de edades comprendidas entre los cinco y los diez años, mientras que las interesadas en desfilar en la segunda edición de la elección de la romera mayor de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife lo podrán hacer desde los 60 años, fijándose igualmente un máximo de veinte participantes.

Tras el pregón de las Fiestas de Mayo, que se celebrará el martes 21 de abril en el parque García Sanabria, la primera de las galas será la elección de la reina adulta, prevista para el viernes 24 de abril. Las mayores protagonizarán el espectáculo del sábado 25, y los niños, el domingo 26 de abril; los tres eventos se desarrollarán en el escenario que se instalará en la plaza de la Candelaria, diseñado por el ilustrador Nareme Melián.

Lista de espera

A falta de que hoy se cierre el cupo de inscripción y de que mañana, martes 7 de abril, se verifique que no se han formalizado solicitudes en ningún otro registro municipal, el número de aspirantes adultas ronda el medio centenar. Sobre la admisión, las bases del concurso dejan claro que se aplica el estricto orden de inscripción, lo que provoca que, más allá de la última inscrita en el puesto 35, exista lista de espera para desfilar en la gala si se produjera alguna baja de última hora.

Aunque en la etapa de Alfonso Cabello como concejal de Fiestas se incrementó el número de participantes de treinta a treinta y cinco, las inscritas vuelven a superar el máximo establecido, a lo que se suma que los participantes habituales se inscriben nada más abrirse el plazo para garantizar su presencia en la gala.