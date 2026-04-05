El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide «voluntad» para lograr un acuerdo sobre la apertura los domingos

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, pide «voluntad» para que se alcance un acuerdo sobre la apertura dominical en el municipio. Los centros comerciales situados en la zona de Cabo Llanos exigen poder abrir también los domingos, mientras que los negocios del casco histórico de la ciudad y Fauca (Federación de Áreas Urbanas) hasta el momento se han negado. El regidor chicharrero les insta a acercar posturas para poder lograr un consenso. Para Bermúdez, cualquier cambio que se tenga que producir en la capital con respecto a la apertura comercial los domingos tiene que contar con el respaldo de todas las partes implicadas.

«Si éstas ponen voluntad, estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo, de que éste es posible. Lo único que pido es que la Federación de Áreas Urbanas y la Asociación de Medianas y Grandes Empresas (Asodiscan) consigan llegar a un punto común que beneficie a todas las partes. El Ayuntamiento de Santa Cruz sólo actuará si esto ocurre», comenta el máximo representante de la Corporación local chicharrera.

De todas formas, José Manuel Bermúdez les recuerda a las grandes superficies de Cabo Llanos, que reclaman al Consistorio la ampliación de la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), donde todos los establecimientos, sea cual sea su tamaño, pueden abrir los domingos, que también tienen la opción de solicitar al Gobierno de Canarias la modificación de las leyes sectoriales del comercio. «Seguro que la Consejería de Economía puede y quiere modificar la ley». Sin embargo, los centros comerciales consideran que éste es un problema municipal y que la solución no pasa por ampliar, de 10 a 12, los domingos en los que se puede abrir en toda Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con varias, solo tiene una Zona de Gran Afluencia Turística, en la que todos los establecimientos, sea cual sea su tamaño, pueden abrir los domingos, aunque la mayoría no lo hace. Esta coincide con el casco histórico, dejando fuera a los centros comerciales de Cabo Llanos. En el resto del municipio chicharrero, solo pueden abrir los domingos los negocios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Y las grandes superficies sólo pueden abrir diez domingos al año.

Los centros comerciales también quieren abrir los domingos, pero los negocios del casco histórico se niegan

El debate sobre la apertura dominical en la capital tinerfeña se inició hace casi un año. Las grandes superficies de Cabo Llanos plantearon la posibilidad de poder también abrir sus puertas todos los domingos, al menos, entre los meses de octubre y abril, coincidiendo con la temporada alta de cruceros, pero los comercios de la zona centro y Fauca se negaron.

La Sociedad de Desarrollo propuso la celebración de un debate y foro, a través de la Mesa de Comercio, con experiencias de otras zona de España. Se han dado varias fechas pero todas han sido aplazadas. Ahora, la edil de Comercio, Carmen Pérez, del PP, asegura que esta Mesa de Comercio se celebrará antes del verano.