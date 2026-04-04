Santa Cruz de Tenerife busca jardineros, fisioterapeutas a domicilio y fontaneros, entre otros perfiles

Santa Cruz de Tenerife busca jardineros, fisioterapeutas a domicilio y fontaneros. Son algunas de las ofertas de trabajo que gestiona actualmente la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento, a través de su Agencia de Colocación de Empleo. En concreto, se encuentran activas un total de 37 ofertas, con las que diferentes empresas necesitan cubrir 136 vacantes, que corresponden a diferentes perfiles.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que todas estas oportunidades laborales pueden consultarse a través del portal www.empleasantacruz.com, donde se actualizan continuamente las ofertas, "por lo que es importante que las personas interesadas revisen la web de manera periódica".

"La variedad de ofertas disponibles refleja el dinamismo del tejido empresarial de la ciudad y su capacidad para generar nuevas oportunidades laborales. Se recomienda que las personas que se encuentren en búsqueda activa de empleo mantengan actualizado su perfil profesional en la web, así como inscribirse en aquellas ofertas que se adapten a sus conocimientos y experiencia", comenta el regidor.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, señala que las ofertas que gestiona la Agencia de Colocación abarcan diversidad de perfiles y niveles formativos. "El ámbito sociosanitario continúa siendo uno de los sectores con mayor demanda de profesionales, con varios puestos para auxiliares de ayuda a domicilio, fisioterapeutas a domicilio, personal de cuidado interno, técnicos de rayos y gerocultores con certificado de discapacidad, así como logopedas y personal médico", detalla Pérez.

También se buscan auxiliares de jardinería, monitores de actividades extraescolares, ayudantes de camareros, ayudantes de cocina, personal de limpieza, operarios de lavandería, operarios de limpieza y personal de conducción. En el ámbito técnico y de mantenimiento, se gestionan oportunidades laborales para fontaneros, técnicos de refrigeración, técnicos de mantenimiento de equipos audiovisuales y personal de mantenimiento.