Santa Cruz de Tenerife alerta a Costa del mal estado del paseo de Igueste

El paseo peatonal de Igueste de San Andrés centra la demanda que dirige el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la Dirección General de Costas tras los daños ocasionados por la borrasca Therese en el litoral de la capital tinerfeña. La Corporación municipal ha solicitado formalmente que asuma la reparación de esta infraestructura, afectada por el fuerte oleaje y la erosión generada durante el episodio meteorológico registrado entre el 19 y el 24 de marzo de 2026, cuando se activaron distintos niveles de alerta por fenómenos costeros adversos en Canarias.

El concejal de Infraestructuras y Obras de Santa Cruz, Javier Rivero, previsa que el deterioro del paseo supera el ámbito de actuación municipal al tratarse de un espacio vinculado al dominio público marítimo-terrestre, cuya conservación corresponde a la administración estatal. Los daños visibles –pérdida de firme, socavones y afecciones estructurales derivadas del impacto del mar– evidencian, según el informe técnico encargado para valorar los daños provocados por el oleaje, la necesidad de una intervención integral que garantice la seguridad de peatones y residentes y evite un deterioro progresivo del enclave.

La petición a Costas se apoya en una evaluación más amplia de las consecuencias del temporal en el macizo de Anaga, el distrito de la capital tinerfeña que resultó para afectado por las pasadas lluvias intensas y desprendimientos. El documento municipal detalla cómo la combinación de precipitaciones persistentes y oleaje provocó arrastres de materiales, inestabilidad de taludes y daños en caminos y accesos vecinales, obligando a activar obras por la vía de emergencia para restablecer condiciones mínimas de seguridad.

El oleaje derribó parte del muro y el vallado del paseo de Igueste, una infraestructura de ámbito supramunicipal

El presupuesto global de estas actuaciones asciende a 851.617,14 euros, cantidad que incluye varias intervenciones distribuidas en distintos núcleos rurales del distrito. Una de las principales actuaciones se localiza en el caserío de Lomo del Medio, en Valle Luis, donde se ejecuta la estabilización del talud y la mejora del acceso peatonal a viviendas. La intervención, valorada en más de 220.000 euros, busca frenar el avance de desprendimientos y garantizar la movilidad diaria de los vecinos tras los daños sufridos en el terreno.

A esta obra se suma la reconstrucción del camino Azano-Portugal-Lomo de Los Lirios, una vía rural clave para la conexión interior de Anaga. El deterioro del trazado obligó a plantear una actuación superior a los 209.000 euros destinada a consolidar la plataforma del camino y prevenir nuevos colapsos en episodios de lluvia intensa. El informe subraya que la recuperación de esta infraestructura resulta esencial para evitar situaciones de aislamiento en zonas con limitada accesibilidad.

Entre las partidas de mayor cuantía figura también la estabilización del talud y la reconstrucción del muro de acceso al caserío de Casa Amarilla, con una inversión cercana a los 320.000 euros. Los trabajos incluyen refuerzo estructural, contención del terreno y reposición de elementos dañados, actuaciones consideradas prioritarias debido al riesgo potencial para viviendas próximas.

Objetivos del plan municipal

El plan municipal incorpora además intervenciones de menor escala pero consideradas necesarias para restablecer la normalidad tras el temporal, como la reconstrucción del acceso peatonal a la playa de Acapulco, en Valleseco, presupuestada en alrededor de 45.000 euros, así como partidas destinadas a coordinación de seguridad y salud que superan los 56.000 euros. Todas las actuaciones incluyen el IGIC y responden a criterios de urgencia administrativa ante riesgos detectados tras la borrasca.

En este escenario, la reclamación del Ayuntamiento sobre el paseo de Igueste adquiere un alcance que trasciende la reparación puntual de una infraestructura concreta. El consistorio plantea que los daños sufridos reflejan la vulnerabilidad creciente del litoral ante temporales cada vez más intensos y frecuentes, lo que obliga adoptar soluciones que garanticen nuevas incidencias dada la presión climática y erosiva constante.

El informe técnico municipal advierte de riesgos estructurales y pide a Costas una actuación urgente

El Ayuntamiento ejecuta las obras de emergencia que fueron aprobadas el pasado lunes por la Junta de Gobierno con el objetivo de recuperar accesos seguros y evitar nuevos episodios de riesgo para la población. La estrategia municipal combina actuaciones inmediatas en el territorio con la reivindicación de responsabilidades competenciales, en un contexto donde la gestión del litoral y la adaptación a fenómenos meteorológicos extremos se consolidan como uno de los principales retos.

El caso del paseo de Igueste resume así una problemática recurrente en los municipios costeros: infraestructuras expuestas a dinámicas naturales cada vez más agresivas y la necesidad de respuestas coordinadas que permitan pasar de reparaciones urgentes a soluciones estructurales capaces de resistir futuros temporales. Esto se sume a la preocupación de los vecinos que ven que el tiempo se hace eterno desde que solicitan una mejora en su pueblo hasta que se hace efectiva las mejoras. Queda ahora que Costa resuelva el paseo de Igueste de San Andrés.