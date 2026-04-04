Las banderas amarillas ondean en playas de Santa Cruz de Tenerife por tercer día consecutivo por las carabelas portuguesas

Las carabelas portuguesas parece que no se marchan de la costa chicharrera y, por este motivo, por tercer día consecutivo ondean las banderas amarilla y de fauna marina peligrosa (morada) en tres playas de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Cecopal, este Sábado Santo, cuando se prevé, además un aumento de la afluencia de personas en la costa, dichas banderas continúan izadas en Valleseco, Las Gaviotas y Playa Chica, lo que obliga a actuar con mayor precaución cuando se accede al mar para evitar una picadura.

Tres días con bandera amarilla

El Cecopal informó el jueves de la presencia de esta especie en la playa de Las Teresitas, donde se izaron ambas banderas con el objetivo de mantener informada a la población y evitar riesgos.

Este viernes, ya se había notificado su presencia en tres playas: Las Teresitas, Las Gaviotas y Playa Chica; mientras que este sábado, parece que Las Teresitas ya ha quedado libre de su presencia y pasa a Valleseco.

De esta manera, son tres días consecutivos, precisamente en mitad de la Semana Santa, en los que las carabelas portuguesas se han instalado en playas capitalinas.

Precaución

Hay que tener en cuenta que las picaduras de la carabela portuguesa son muy dolorosas, por ello, el Cecopal recomienda extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y salvamento.

Así mismo, se debe evitar el baño si se observan ejemplares en el agua o en la orilla. Y, sobre todo, es importante no tocarlas para evitar una picadura.

¿Qué especie es?

Aunque suele confundirse con las medusas, la carabela portuguesa (Physalia physalis) es un hidrozoo de similar apariencia. Es decir, un conglomerado de organismos que forman una colonia y no de un solo animal.