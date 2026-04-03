Tres playas de Santa Cruz de Tenerife, con bandera amarilla por carabelas portuguesas
Las Teresitas, Las Gaviotas y Playa Chica se han visto afectadas por la presencia de esta especie
Las carabelas portuguesas siguen tomando la costa de la capital tinerfeña. De hecho, si este jueves se procedió a izar la bandera amarilla y de fauna marina peligrosa (morada) en la playa de Las Teresitas, hoy viernes, la situación no solo continúa igual sino que empeora, ya que otras dos playas se unen a esta situación.
En concreto, según informa el Cecopal en sus redes sociales, durante este Viernes Santo ambas banderas ondean en las playas de Las Teresitas, Las Gaviotas y Playa Chica.
Recomendaciones
El Cecopal recomienda extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y salvamento.
Así mismo, se debe evitar el baño si se observan ejemplares en el agua o en la orilla.
Además, es importante no tocarlas, ni siquiera si parecen muertas, ya que pueden seguir provocando picaduras, que generan un fuerte dolor.
¿Qué es la carabela portuguesa?
Aunque suele confundirse con las medusas, la carabela portuguesa (Physalia physalis) es un hidrozoo de similar apariencia. Es decir, un conglomerado de organismos que forman una colonia y no de un solo animal.
Es conocida por su dolorosa picadura, que puede provocar graves efectos en la salud, como problemas respiratorios e intenso dolor.
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