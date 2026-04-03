Santa Cruz de Tenerife recupera las rutas para conocer sus árboles "únicos"

El municipio de Santa Cruz de Tenerife recupera las rutas guiadas para conocer sus numerosos árboles singulares. Las visitas, que se desarrollarán de abril a diciembre con el apoyo de Fundación Moeve, recorrerán distintos espacios verdes y zonas del municipio con el acompañamiento de educadoras ambientales especializadas. Así lo anuncia el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que explica que durante las rutas se mostrarán «ejemplares únicos por antigüedad, porte, origen o singularidad».

El primer teniente de alcalde y vicepresidente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Carlos Tarife, del PP, informa de que las rutas se llevarán a cabo el último sábado de cada mes, en horario de 10:00 a 12:00 horas, recorriendo espacios como el parque García Sanabria, el parque de La Granja y el centro de la ciudad. Además, con motivo de las Fiestas de Mayo, se han programado rutas adicionales los días 1 y 3 de mayo en el parque García Sanabria.

Las fechas previstas son el 25 de abril en el parque García Sanabria, el 23 de mayo por el centro de la ciudad, el 27 de junio por el parque de La Granja, el 25 de julio por el parque García Sanabria, el 29 de agosto por el centro de la ciudad, el 26 de septiembre por el parque de La Granja, el 24 de octubre por el parque García Sanabria, el 28 de noviembre por el centro de la ciudad, y el 19 de diciembre por el parque de La Granja.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/YNCYRmmRgGEUDB2N9. Para obtener más información, se puede contactar con la Fundación Santa Cruz Sostenible en el correo electrónico fundacion@santacruzdetenerife.es o en el teléfono 659 08 46 83.

Santa Cruz cuenta con 27.600 árboles y 19.300 palmeras. Más de 50.000 plantas de 500 especies diferentes que se descubren en el bosque urbano, entre las que destacan 77 árboles por su antigüedad, origen, diámetro o porte.