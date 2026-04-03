Santa Cruz de Tenerife planea crear una Ciudad para el Carnaval en el Polígono de El Mayorazgo, donde se ejecutará un "asfaltado histórico"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife planea crear una «Ciudad del Carnaval», en la que los grupos de la fiesta puedan ensayar y desarrollar su actividad «en condiciones dignas y adecuadas», y sin molestar a los vecinos. Así lo anuncia el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, quien informa de que se ha reunido con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, del PP, para tratar este asunto y para buscar la mejor localización. Precisamente, en dicha encuentro se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la Ciudad del Carnaval se ubique en el Polígono de El Mayorazgo, donde este año el Consistorio chicharrero, con la colaboración de la Corporación insular, llevará a cabo el «mayor plan de asfaltado de la historia de esta zona industrial», con una inversión de tres millones de euros.

El edil de Planificación Estratégica en Santa Cruz señala que el antiguo Mercado de La Salud, donde actualmente ensayan numerosos grupos del Carnaval chicharrero, «tiene fecha de caducidad», por lo que, y según añade, al Ayuntamiento le urge encontrar un lugar en el municipio en el que crear «lo que denominaremos Ciudad del Carnaval». «En el Polígono de El Mayorazgo hay unos terrenos que resultan muy interesantes para este proyecto, pero también barajaremos otras alternativas con el Cabildo. En dicho espacio queremos concentrar la actividad de todos los grupos, en concreto, de los que ensayan en La Salud», insiste el también primer teniente de alcalde. Tarife está convencido de que el Consistorio conseguirá financiación europea para esta iniciativa.

Con respecto al antiguo Mercado de La Salud, el concejal considera que ese espacio se debería destinar en un futuro a la creación de nuevas plazas de aparcamiento. Asimismo, manifiesta que también se debería construir en dicha zona un gran complejo deportivo con piscina. «Pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lugar adecuado para la Ciudad del Carnaval, que podría ser el Polígono de El Mayorazgo. Seguiremos trabajando en este asunto, tanto desde Planificación Estratégica del Ayuntamiento como desde el área de Proyectos Estratégicos del Cabildo de Tenerife, para poder contar con un proyecto cuanto antes», asevera Tarife.

El edil de Servicios Públicos detalla que la pavimentación será cofinanciada por el Cabildo de Tenerife

Precisamente este año en el Polígono de El Mayorazgo, la localización que estudian el Consistorio y la Corporación insular para construir la Ciudad del Carnaval, se llevará a cabo el mayor plan de asfaltado de su historia, según lo anuncia el primer teniente de alcalde de la capital. Tarife informa de que se pavimentarán numerosas calles de la citada zona industrial, «una actuación absolutamente necesaria debido al deteriorado estado en el que se encuentran».

La ejecución de los trabajos supondrá una inversión de tres millones de euros, que será financiada en un 50% por el Cabildo de Tenerife. «Quiere agradecer a la Consejería de Industria, en concreto, a su titular, Manuel Fernández Vega (PP), que colabore con el Ayuntamiento en este proyecto tan importante y necesario para el polígono industrial, pues dicha actuación lo consolidará como una zona de crecimiento y empleo».

«Este polígono cuenta con numerosas empresas, de servicios, de vehículos o tecnológicas, entre otras, por lo que es una zona muy transitada. El asfalto no se encuentra en las mejores condiciones y por eso queremos dar un lavado de imagen a todo este espacio, pavimentando sus calles», manifiesta el edil del PP.

Tarife propone destinar el Mercado de La Salud a aparcamientos y a una zona deportiva con piscina

Entre las vías en las que se intervendrá se encuentran Jesús Hernández Guzmán, Candelaria Zárate Padrón, Ingeniero Cervera, Transversal Ingeniero Cervera, Carmen Goya Hernández, Subida al Mayorazgo, Laura Gröten de la Puerta, Centauro, Pegaso y también la carretera de Hoya Fría.

Asimismo, este plan de asfaltado del Polígono de El Mayorazgo contempla la mejora del alumbrado de toda la zona y de las plazas de aparcamiento, así como la incorporación de equipamientos vinculados a la sostenibilidad, como cargadores eléctricos.

El concejal de Planificación Estratégica en Santa Cruz resalta que el Polígono de El Mayorazgo es una de las principales áreas de actividad económica del municipio chicharrero. Alberga actividad industrial, logística y comercial. Entre sus equipamientos se encuentra, por ejemplo, Mercatenerife.