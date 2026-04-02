Bandera amarilla en Las Teresitas por la presencia de carabelas portuguesas
Se trata de una especie peligrosa cuyas picaduras causan fuertes dolores
Quien aprovecharon el buen tiempo de este Jueves Santo para darse un baño en la playa de Las Teresitas, se han visto sorprendidos por la bandera amarilla.
Según informa el Cecopal en sus redes sociales, la presencia de carabelas portuguesas en la zona ha obligado al izado de dicha bandera, así como la de fauna marina peligrosa (morada).
¿Qué es la carabela portuguesa?
Aunque suele confundirse con las medusas, la carabela portuguesa (Physalia physalis) es un hidrozoo de similar apariencia. Es decir, un conglomerado de organismos que forman una colonia y no de un solo animal.
Es conocida por su dolorosa picadura, que puede provocar graves efectos en la salud, como problemas respiratorios e intenso dolor.
Precauciones
Por este motivo, es importante que los bañistas tomen precauciones ante este tipo de organismos. Y tengan especial cuidado estos días, cuando la playa contará con más bañistas debido al buen tiempo y los días festivos.
- Una dana se acerca a Canarias: la Aemet aclara cómo afectará a las islas
- Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
- La Aemet prevé un cambio en el tiempo para este Sábado Santo en Tenerife: lluvias débiles y temperaturas en descenso
- CD Tenerife - Cacereño: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
- La Aemet prevé lluvias ocasionales este domingo en Tenerife, mientras una dana se acerca a las islas
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide «voluntad» para lograr un acuerdo sobre la apertura los domingos
- La Aemet prevé lluvias dispersas, pero más calor este domingo en Tenerife
- Los Abreu apuestan por el café en San Juan de la Rambla para diversificar la agricultura