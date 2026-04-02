Bandera amarilla en Las Teresitas por la presencia de carabelas portuguesas

Quien aprovecharon el buen tiempo de este Jueves Santo para darse un baño en la playa de Las Teresitas, se han visto sorprendidos por la bandera amarilla.

Según informa el Cecopal en sus redes sociales, la presencia de carabelas portuguesas en la zona ha obligado al izado de dicha bandera, así como la de fauna marina peligrosa (morada).

¿Qué es la carabela portuguesa?

Aunque suele confundirse con las medusas, la carabela portuguesa (Physalia physalis) es un hidrozoo de similar apariencia. Es decir, un conglomerado de organismos que forman una colonia y no de un solo animal.

Es conocida por su dolorosa picadura, que puede provocar graves efectos en la salud, como problemas respiratorios e intenso dolor.

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Precauciones

Por este motivo, es importante que los bañistas tomen precauciones ante este tipo de organismos. Y tengan especial cuidado estos días, cuando la playa contará con más bañistas debido al buen tiempo y los días festivos.