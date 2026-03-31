Vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife denuncian "precios abusivos" en los parking públicos

Vecinos de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife denuncian "precios abusivos" en los parking públicos, es decir, con concesión administrativa del Ayuntamiento chicharrero. Éstos se encuentran ubicados en la plaza Weyler, plaza de España, junto al puente Serrador, Prolongación Ramón y Cajal, Tomé Cano, calle de El Pilar, y junto al estadio. La Asociación Urban Centro Perenquén señala que, a pesar de tratarse de infraestructuras financiadas y construidas con dinero público, "su gestión privada ha derivado en un modelo que prioriza el beneficio económico frente a las necesidades reales de la ciudadanía".

La asociación indica que ha elaborado un informe que revela la "situación crítica" que atraviesan los aparcamientos públicos de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. El estudio, que analiza las condiciones de parkings clave como plaza de España, El Pilar, plaza Weyler o Prolongación Ramón y Cajal, evidencia, según esta entidad, que los vecinos que residen en el centro se enfrentan a "precios abusivos, falta de transparencia, listas de espera cerradas y un acceso limitado a abonos mensuales que realmente se ajusten a un uso residencial".

Ante esta situación, El Perenquén reclama al Ayuntamiento de Santa Cruz que "asuma sus competencias" y garantice el uso público de estas infraestructuras. Los vecinos exigen, entre otras medidas, que se establezca una oferta suficiente de abonos mensuales para residentes, que se garantice la transparencia en tarifas y condiciones, que se regulen los precios para "evitar abusos", que se reserve un porcentaje mínimo de plazas con acceso preferente para titulares de abono, y que se revisen los contratos de gestión para "asegurar que priman el interés general sobre el beneficio privado".

La asociación apunta que el informe concluye que la única modalidad que permite hacer uso de estos aparcamientos con todas las garantías es el abono de 24 horas, de lunes a domingo. "Sin embargo, muchos parkings ocultan estos precios, obligan a facilitar datos bancarios para consultarlos o directamente no disponen de plazas para este tipo de bonos. En casos como el parking de plaza Weyler, no se ofertan abonos mensuales, sino bonos semanales con un coste desorbitado de 110,70 euros a la semana, lo que supondría más de 440 euros al mes, una cantidad inasumible para una familia. Las subidas de las tarifas han sido constantes y absolutamente arbitrarias", asegura El Perenquén.

Los vecinos del centro también denuncian que, aunque se contrate un abono mensual, en ningún caso se garantiza una plaza o un acceso preferente. Aseguran que en parkings como plaza de España, El Pilar o Ramón y Cajal, los titulares de abono deben realizar las mismas colas que el resto de usuarios, "con largas esperas especialmente entre semana, en horario de 10:00 a 14:00 horas".