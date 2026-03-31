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Vandalismo machista en un mural de Santa Cruz de Tenerife: "Nos queremos sumisas"

La edil de Igualdad de Santa Cruz de Tenerife condena el acto vandálico que ha destruido el mural del colegio Rafael Gaviño del Bosque dedicado a las mujeres y contra la violencia machista

Vandalismo en el mural del colegio de María Jiménez.

Vandalismo en el mural del colegio de María Jiménez. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El mural del colegio Rafael Gaviño del Bosque, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, dedicado a las mujeres y contra la violencia de género ha sido vandalizado con pintadas y mensajes machistas. Los responsables de este acto vandálico han añadido, entre otras acciones, el adjetivo "sumisas" a la frase que forma parte del mural, "Nos queremos vivas".

La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento chicharrero, la nacionalista Gladis de León, condena "rotundamente" este acto vandálico, "que ha destruido un mural que representa valores tan esenciales como la igualdad y el rechazo a la violencia machista".

Para la también responsable del Distrito Anaga, al que pertenece el barrio de María Jiménez, donde se localiza el muro, estas pintadas, además de provocar un daño material, también suponen un ataque a los principios que, como sociedad, se están construyendo con esfuerzo y compromiso.

Vandalismo en el mural del colegio de María Jiménez.

Vandalismo en el mural del colegio de María Jiménez. / El Día

"Frente a quienes intentan borrar estos mensajes dirigidos a la lucha contra la violencia de género, responderemos con más defensa de la igualdad. Seguiremos trabajando para que estos valores estén cada vez más presentes en nuestras calles y en nuestras vidas", manifiesta Gladis de León.

La concejala informa de que desde el área de Igualdad del Ayuntamiento se contactará con la autora del mural, Elía Estévez, para que lo rehabilite "cuanto antes". Insiste en que este tipo de acciones no tienen "cabida en nuestra sociedad".

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El mural del colegio de María Jiménez antes de ser vandalizado.

El mural del colegio de María Jiménez antes de ser vandalizado. / El Día

"Dañar un espacio educativo y un símbolo construido desde la comunidad es también dañar el mensaje que queremos trasladar a las generaciones más jóvenes", agrega De León. El área de Igualdad del Consistorio apela a la responsabilidad colectiva para "cuidar y proteger los espacios comunes".

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