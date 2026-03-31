Santa Cruz de Tenerife retoma la búsqueda de una playa para perros: realiza un estudio de viabilidad en Las Gaviotas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife construirá dos refugios para gatos, uno en Ofra y otro en el Suroeste
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retomará este año la búsqueda de una zona en el litoral chicharrero para que los perros se puedan bañar en el mar. El concejal responsable de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, del PP, anuncia que, en concreto, se realizará un estudio de viabilidad en Las Gaviotas con el objetivo de convertirla en la primera playa para perros en el municipio capitalino.
El edil recuerda que su área ya lo intentó en el litoral de Valleseco, en la denominada playa de Acapulco. «Sin embargo, los vecinos empezaron a quejarse y el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), prohibió el acceso con perros a esta zona de baño de Santa Cruz. Ahora realizaremos un estudio de viabilidad en Las Gaviotas para habilitar un espacio para mascotas, playa en la que, además, el Cabildo de Tenerife realizará actuaciones de mejora», apunta Carlos Tarife.
Por otra parte, el también primer teniente de alcalde informa de que a lo largo de este año el Ayuntamiento de Santa Cruz quiere poner en marcha dos refugios para gatos en el municipio chicharrero.
La previsión, según indica Tarife, es que uno de ellos esté ubicado en el Distrito Ofra-Costa Sur, en concreto, en la calle Abenhama. «Allí hay un colegio abandonado que puede convertirse en un lugar ideal para desarrollar esta iniciativa. Queremos que sea un espacio de apoyo para el albergue comarcal de Valle Colino, aunque en el de Ofra sólo habría gatos. También en este refugio se podría desarrollar la labor de adopciones», explica el concejal de Sostenibilidad Ambiental.
El segundo refugio para gatos de Santa Cruz de Tenerife se ubicará en el Distrito Suroeste, aunque, y según lo admite el primer teniente de alcalde, todavía no se ha decidido la parcela concreta en la que se construirá el centro. «Estamos analizando varias opciones».
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