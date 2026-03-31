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La mejor torrija de la provincia tinerfeña se come en este restaurante de Santa Cruz: abierto desde hace más de 30 años

Las torrijas son el dulce por excelencia de la Semana Santa

Torrijas

Torrijas / Shutterstock

Helena Ros

Helena Ros

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hay restaurantes que se caracterizan por ofrecer platos de la gastronomía canaria y otros que destacan por sus platos más innovadores. Además, hay algunos que triunfan también por sus postres como es el caso de Restaurante La Frasca, un establecimiento que conquista a los amantes del dulce con sus torrijas.

La Semana Santa ya ha llegado y con la llegada de esta festividad, muchas personas van en busca de las mejores torrijas de Tenerife. La revista Viajar ha hecho "una suculenta selección" con las mejores torrijas de cada provincia.

La mejor torrija está en la capital tinerfeña

En Restaurante La Frasca, el establecimiento con más de 30 años de historia, destaca por sus torrijas que ofrecen un sabor tradicional e intenso, además de un acabado carameliza en su exterior y cremosos en su interior. Una elaboración perfecta que, según Glovo, en 2024 su versión con helado fue el postre más pedido.

Horario y ubicación

Restaurante La Frasca se encuentra en la calle Juan Pablo II, 3, en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de muchos clientes que han visitado el establecimiento y han probado algunas de sus elaboraciones.

Abre de lunes a domingo en horario de 13:00 a 16:00 horas y para cenas de 20:00 a 23:00 horas. Los martes es establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Las torrijas, dulce irresistible de Semana Santa.

Las torrijas, dulce irresistible de Semana Santa. / ED

Historia de las torrijas

La historia de este postre se remonta a la Roma clásica del siglo I. Con el paso de los años, este dulce se asentó en España como una receta durante la cuaresma, un periodo marcado por el ayuno y la abstinencia de carne. Su alto valor energético las convirtió en una opción perfecta para saciar el hambre durante esos días. Elaboradas con pan, leche, azúcar, canela, aceite, huevos y ralladura de limón, cada establecimiento le aporta un toque que las convierte en únicas.

Noticias relacionadas y más

Se calcula que en España se consume alrededor de 10 millones de torrijas en Semana Santa, un dulce que se ha consolidado como típico de estas fechas.

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