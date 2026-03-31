Las medidas de seguridad para el hotel abandonado de Añaza de Santa Cruz de Tenerife, en el limbo
Ninguna empresa se interesa por las obras urgentes para impedir el acceso al peligroso hotel de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife
Ninguna empresa se ha interesado por la ejecución urgente de medidas de seguridad en el hotel abandonado en el litoral de Añaza y Acorán, en Santa Cruz de Tenerife, para impedir el acceso a este peligroso inmueble. La licitación convocada por el Ayuntamiento chicharrero a principios de marzo ha quedado desierta, por lo que las acciones anunciadas en enero para evitar que se entre al inacabado edificio siguen sin poder llevarse a cabo.
Mientras, ciudadanos imprudentes continúan accediendo al también conocido como mamotreto de Añaza o edificio de la muerte, los últimos, solo hace una semana. En este hotel abandonado se han producido numerosos accidentes y varias personas han fallecido, entre las que se encuentran una menor de solo 13 años, que perdió la vida el pasado mes de diciembre.
Para impedir el acceso a este inmueble, que pertenece a unos 900 propietarios de diferentes nacionalidades, la mayoría, alemanes, el Consistorio había colocado, en numerosas ocasiones , vallas y señalización advirtiendo del peligro existente. En enero de este año, la Gerencia Municipal de Urbanismo decidió dar un paso más allá, aprobando la ejecución de una serie de medidas, de manera subsidiaria y urgente, para cerrar accesos, que suponen un coste de más de 112.000 euros. Sin embargo, ninguna empresa se ha interesado por esta licitación de obras.
La edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, asegura que el Ayuntamiento lo seguirá intentando, ahora a través de una licitación negociada con distintas empresas. Y es que en el propio pliego del concurso público se advierte de que existe una situación que «supone un peligro extremo». Las actuaciones previstas consisten, fundamentalmente, en la eliminación de los accesos al sendero que bordea el vallado y a la planta 6 del inmueble desde el terreno; en la demolición de las escaleras en las plantas 0, 1, 2, 3 y 4; en la reparación del vallado, y en el enrejado de huecos accesibles en fachadas.
Derribo
Por otra parte, y según apunta González, el Ayuntamiento sigue trabajando en el expediente de demolición del inmueble. El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ha pedido ayuda a la embajadora de Alemania en España, María Margarete Gosse, para poder notificar a los propietarios del hotel abandonado el proceso de expropiación que ha iniciado el Consistorio chicharrero y poder desbloquear así todo el procedimiento.
Este bloque de hormigón de 22 plantas comenzó a construirse en 1973. Las obras del hotel se paralizaron dos años después y desde entonces está abandonado.
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