Santa Cruz de Tenerife pide dinero a Europa para transformar la carga y descarga: reserva de plazas, control en tiempo real y semáforos inteligentes

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ha pedido dinero a Europa para transformar y digitalizar la carga y descarga en la ciudad, a través de la implantación de tecnología inteligente. Lo hace con el objetivo de mejorar el tráfico en la ciudad, facilitar la distribución urbana de mercancías (DUM) y acabar con la ocupación ilegal de las plazas de aparcamientos destinadas a esta actividad. El Ayuntamiento chicharrero, a través de la Junta de Gobierno, ha aprobado este lunes, 30 de marzo, la solicitud de una subvención para ejecutar este proyecto, que supone un coste de 1,6 millones de euros. Este incluye, entre otras acciones, un sistema de reserva previa de las plazas de carga y descarga, semáforos inteligentes, y el control en tiempo real de la actividad de reparto de mercancías.

En concreto, el Consistorio de Santa Cruz presentará el proyecto denominado Plataforma Inteligente para la Distribución Urbana de Mercancías a la convocatoria de la ayuda RedCyti, puesta en marcha por la entidad pública Red.es y que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que se trata de una actuación "muy relevante" para el municipio, pues, y según añade, propiciará la aceleración de la transformación digital de los sectores productivos, "poniendo la tecnología al servicio de la actividad económica, además de favorecer el emprendimiento".

El proyecto se estructura en cinco actuaciones principales o "líneas de acción tecnológicas", según explica la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC): sistema de gestión inteligente de carga y descarga, red semafórica inteligente orientada a la logística urbana, sistema inteligente de gestión de colas logísticas, integración de la logística urbana en el Centro de Control de la Movilidad, y perfilado digital de operadores logísticos.

Gestión inteligente de carga y descarga

La primera línea de acción, el sistema de gestión inteligente de carga y descarga, incluye la digitalización de los aparcamientos mediante la monitorización en tiempo real, la reserva anticipada de las plazas a través de una app (aplicación para dispositivos móviles), la gestión dinámica de horarios, y el control de la ocupación en tiempo real.

Red semafórica

El segundo ámbito de actuación se centra en el desarrollo de una red semafórica inteligente, que permitirá la priorización de los vehículos de distribución de mercancías y la aplicación de IA (Inteligencia Artificial) para los modelos de flujos logísticos. "Este sistema de regulación de semáforos optimizará el tráfico en corredores logísticos estratégicos", apunta la edil de Movilidad.

Colas logísticas

Asimismo, se pondrá en marcha un sistema de gestión de colas logísticas, que consistirá en la detección y gestión de congestiones logísticas mediante la sensorización y analítica avanzada. "En este caso, se podrá llevar a cabo el ajuste automático de ciclos semafóricos para reducir la congestión en el tráfico y se podrá informar de manera anticipada a los operadores", comenta Alonso.

Datos

La cuarta acción consiste en la integración de todos los datos logísticos sobre la distribución urbana de mercancías en el Centro de Control de Movilidad para la supervisión, análisis y toma de decisiones basadas en datos. La concejala de Movilidad resalta que se visualizará en tiempo real la ocupación de las zonas de carga y descarga, incluyendo "alertas automáticas". Por último, se implantará un sistema de análisis de datos para caracterizar operadores, flotas, vehículos, tipos de mercancías y patrones logísticos, "generando información estratégica para optimizar la distribución urbana".

Fechas

La edil de Movilidad y Accesibilidad Universal prevé que la suscripción del convenio para convertir en realidad este proyecto se lleve a cabo a partir del próximo mes de septiembre. Su ejecución, prevista para el próximo año, correrá a cargo de Red.es, aclara Evelyn Alonso. Ésta resalta el "carácter práctico" de esta iniciativa, pues, agrega, generará herramientas de uso para el ecosistema empresarial. "Se contempla una cobertura global a través de diferentes ejes de actuación, que incluyen la gestión inteligente de carga y descarga, de las colas logísticas y de la red semafórica. Estas acciones tendrán impacto positivo en los diferentes sectores económicos, incluyendo la logística y el transporte, hostelería, restauración, comercio y empresas de servicios, y la economía digital", concluye la edil.