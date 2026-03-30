Santa Cruz de Tenerife declara la emergencia para obras en Anaga tras el paso de la borrasca Therese

Santa Cruz de Tenerife declara la emergencia para ejecutar obras en Anaga a raíz de los daños ocasionados por el paso de la borrasca Therese. El Ayuntamiento chicharrero, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado este lunes, 30 de marzo, el expediente para acometer actuaciones de manera urgente, "ante el riesgo detectado en varios puntos del Distrito Anaga", por un importe de más de 1,2 millones de euros. El Consistorio solicita una ayuda del 50% al Ministerio de Política Territorial, lo que supone unos 638.234 euros. En concreto, el Consistorio chicharrero acometerá actuaciones en Valle Luis, en el camino Azano-Portugal-Camino Los Lirios (Taganana), caserío Casa Amarilla (Valleseco) y en la desembocadura del barranco del Regente (San Andrés).

"Una vez que los servicios municipales han inspeccionados los distintos puntos afectados y trasladado las necesidades, hemos aprobado este expediente para comenzar a trabajar en Anaga lo antes posible, por lo que, en las próximas semanas esperamos poder dar comienzo a las primeras intervenciones. Nuestro compromiso con los vecinos de Anaga es claro y estamos trabajando para darles una solución lo antes posible", manifiesta el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El edil de Infraestructuras y Obras, el nacionalista Javier Rivero, detalla que se llevará a cabo la estabilización de los desprendimientos que han tenido lugar en Valle Luis, con un coste de 220.962,12 euros; la rehabilitación del firme en varios tramos del camino Azano-Portugal-Camino Los Lirios (Taganana), lo que supondrá una inversión de 254.155,02 euros, y la estabilización del talud que ha sufrido desprendimientos en el caserío Casa Amarilla (Valleseco), por 320.000 euros.

Por otra parte, concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, apunta que también se ejecutarán, por la vía de emergencia, las obras por los daños estructurales en el pontón que salva el barranco del Regente (San Andrés), "generados por los acarreos de la escorrentía provocada por la borrasca". Esta actuación costará 424.852 euros.

Incidencias

El Ayuntamiento recuerda que en Santa Cruz se registraron más de un centenar de incidencias, produciéndose la mayor parte de ellas en el distrito de Anaga. Dichas incidencias se correspondieron con desprendimientos, caídas de rocas y pequeños deslizamientos de laderas que afectan a carreteras, peatonales y accesos a viviendas en Valle Brosque, Valle Crispín, Valle Luis y El Draguillo entre otras.

En concreto, el que se produjo en Valle Luis ha dejado aisladas a varias viviendas, cuyo acceso actualmente no es posible, además de provocar la evacuación de la propietaria de una de ellas debido al riesgo de colapso de la misma, ya que el deslizamiento del talud anexo a la fachada dejó parte de la cimentación de la casa en voladizo sin apoyo sobre el terreno.

Otros de los efectos que tuvieron los desprendimientos fueron la rotura de muros, senderos, cimentaciones entre otras infraestructuras, así como la interrupción parcial del tráfico de transporte urbano de guaguas en la carretera TF-12 (San Andrés-La Laguna) y TF-134 a la altura de Almáciga. Destaca igualmente la evacuación de tres personas de una cueva en el barranco de Tahodio. Y también los daños por el oleaje en el muro de contención del paseo de Igueste de San Andrés, en el acceso peatonal a la playa de Acapulco y algunos de menor cuantía en el paseo marítimo de San Andrés.

El aumento de la temperatura del terreno motivó numerosos desprendimientos en el distrito, destacando el que tuvo lugar en caserío Casa Amarilla (Valleseco), en donde el muro de contención del talud que limita con el camino de los Naranjos Agrios cedió y motivó su deslizamiento y de parte de la rampa hormigonada que da acceso a un grupo de viviendas ubicadas en la zona superior. La inestabilidad de lo que quedó en pie motivó el desalojo de los habitantes de la primera casa ubicada encima del talud afectado.

Y finalmente, las detectadas en la desembocadura del barranco del Regente, en San Andrés, que presenta daños estructurales en el pontón que salva la conducción, generados por los acarreos de la escorrentía provocada por la borrasca, además de detectarse otras incidencias en varias actuaciones que no pudieron ser resueltas en una primera intervención y que actualmente están generando un riesgo grave en dichos puntos debido a que deben acometerse en los mismos actuaciones importantes para restablecer la normalidad preexistente.