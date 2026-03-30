La Asociación de la Memoria Histórica exige la retirada "temporal" de la protección del Monumento a los Caídos en el Catálogo de Bienes de Santa Cruz de Tenerife

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha presentado alegaciones al Catálogo de Bienes Patrimoniales de Santa Cruz de Tenerife, aprobado de forma inicial por el Ayuntamiento chicharrero el 28 de febrero. Principalmente, la asociación solicita la revisión del Monumento a los Caídos de la plaza de España, "cuya protección integral prevista en el documento es incompatible con la legislación vigente". Propone su exclusión temporal del catálogo hasta que se defina un plan específico que garantice su adecuación a la ley, incluyendo la retirada de simbología franquista o su resignificación.

Asimismo, la asociación insta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a aplicar de manera explícita la Ley de Memoria Democrática en la evaluación de los bienes incluidos en el catálogo, "evitando la protección de elementos que vulneren esta normativa sin un proceso previo de resignificación". También pide que se proceda a la reinterpretación del Puente General Serrador, solicitando la retirada de elementos simbólicos vinculados a la dictadura y la incorporación de recursos informativos que contextualicen históricamente el espacio.

Por otra parte, esta entidad denuncia la ausencia en el catálogo de espacios y elementos relevantes para la memoria histórica de la ciudad, proponiendo su inclusión y protección. Entre ellos destacan la escultura La Ida, vinculada a la memoria de los presos del antiguo campo de concentración de Fyffes; los posibles restos de la Batería Militar del Barranco del Hierro, escenario de ejecuciones durante la represión franquista; el enclave de Cueva Roja, por su papel en los acontecimientos del 18 de julio de 1936, el cementerio de Santa Lastenia, especialmente en lo relativo a fosas comunes y placas conmemorativas, y el Palacio de Justicia de San Francisco, "identificado como espacio de detención y tortura durante la dictadura".

Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la isla de Tenerife (ARMHT) informa que la entidad memorialista ha presentado un conjunto de alegaciones al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en fase de información pública, con el objetivo de garantizar que este documento incorpore plenamente los principios y obligaciones establecidos por la legislación en materia de memoria democrática.

La entidad considera positivo el avance que supone la elaboración del catálogo, pero advierte de que el documento "carece de una incorporación efectiva" de las leyes de memoria histórica y democrática, tanto a nivel estatal como autonómico. Según Mercedes Pérez Schwartz, proteger y mantener este tipo de elementos, en su integridad, sin añadirle elementos que le den contexto y sin eliminar las referencias directas, mantiene "una exaltación de la dictadura, que en teoría acabó hace cincuenta años, siendo preocupante, algo que sigue la estela de lo que se intentó en relación con el monumento a Franco", situado en la avenida de Anaga.