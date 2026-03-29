Santa Cruz de Tenerife iniciará antes del verano la construcción de 226 viviendas sociales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado ya la construcción de las 226 nuevas viviendas sociales de Cuevas Blancas, por lo que la previsión es que las obras comiencen antes del verano. Así lo anuncia el Consistorio chicharrero, que informa de que, en concreto, se encargará de ejecutar los trabajos la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, por un importe de 33,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que el Ayuntamiento chicharrero, aun sin competencias en materia de vivienda, es una administración comprometida con una de las demandas más solicitadas por la ciudadanía. «Por ello, para este Consistorio es una prioridad la construcción de nuevas viviendas sociales. Actualmente, estamos ejecutando las obras de 37 pisos en María Jiménez, en el Distrito Anaga, y, en breve, comenzaremos los trabajos de otras 226 viviendas más en Cuevas Blancas, en el Distrito Suroeste», afirma el alcalde.

El regidor recuerda que este proyecto, al igual que el de María Jiménez, se lleva a cabo a través de un convenio interadministrativo entre el Instituto Canario de la Vivienda, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento chicharrero, «con el que se consigue incrementar la oferta pública de vivienda, con inmuebles protegidos de promoción pública». «Este acuerdo fijó las pautas de colaboración y los compromisos mutuos de las partes, para viabilizar la construcción de 263 viviendas protegidas en Santa Cruz, 37 viviendas en María Jiménez y las 226 de Cuevas Blancas, por un importe total de 41.700.000 euros, sin incluir el precio del suelo ni los costes de urbanización, asumidos por este Consistorio».

La concejala de Vivienda, la nacionalista Belén Mesa, detalla, con respecto al proyecto de Cuevas Blancas, que esta promoción estará formada por 226 pisos sociales que se destinarán al arrendamiento y 229 plazas de garaje. La superficie total construida será de 29.357 metros cuadrados. Se construirán dos bloques de viviendas prácticamente simétricos, que «permitirán una mayor optimización de la promoción y mayor facilidad y rapidez en su ejecución».

Dormitorios

De esta manera, agrega la edil, se busca también la máxima diferencia de cota entre ambos bloques, de forma que se puedan aprovechar las vistas al mar, el máximo soleamiento, la ventilación natural y la privacidad de las viviendas. Cada uno de los bloques de la promoción, con ocho alturas máximas, contarán con 22 viviendas de un dormitorio, 95 de dos dormitorios, 75 de tres dormitorios, con cuatro dormitorios habrá 34, y una de cinco dormitorios. Asimismo, este proyecto tendrá ocho viviendas para personas con movilidad reducida, de dos dormitorios, con sus correspondientes plazas de garaje.