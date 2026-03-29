Santa Cruz de Tenerife busca relevo para salvar comercios en la Rambla y Salamanca

Santa Cruz de Tenerife busca relevo para salvar comercios tradicionales en las zonas de la Rambla y Salamanca. El Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha licitado, por un importe de 59.909 euros, la contratación de un nuevo servicio para evitar el cierre de negocios viables cuya titularidad esté próxima a la jubilación o cese por falta de sucesión, con el objetivo de que éstos sean asumidos por nuevos emprendedores. Las empresas interesadas tienen hasta el 1 de abril para presentar sus propuestas.

Esta nueva iniciativa forma parte del ambicioso Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Rambla y Salamanca que puso en marcha en 2025 la Sociedad de Desarrollo, una estrategia financiada con fondos europeos y con la que el Consistorio chicharrero pretende revitalizar dos áreas comerciales clave en Santa Cruz. «Estas zonas no solo son motores económicos esenciales para la ciudad, sino que también son valiosos espacios culturales y sociales», ha manifestado la edil responsable del área, Carmen Pérez, del PP.

Esta nueva medida incluida en el citado plan se denomina Programa de Acompañamiento al Relevo Generacional en el Comercio de la Rambla y Salamanca, para cuya ejecución la Sociedad de Desarrollo ha licitado la contratación de una intervención técnica, por parte de una empresa especializada, «orientada a la identificación, conexión y tutorización del relevo de actividades comerciales en dichas áreas de la capital».

El adjudicatario deberá organizar encuentros entre «titulares salientes y potenciales entrantes»

«Este servicio debe garantizar que negocios viables cuya titularidad esté próxima a la jubilación o cese por falta de sucesión realicen una transición exitosa hacia nuevos emprendedores, integrando en el proceso la modernización digital prevista en el proyecto global», se explica en la memoria justificativa de la licitación.

Tareas

Entre las tareas que deberá llevar a cabo la empresa especializada que resulte adjudicataria se encuentran la elaboración de un inventario de establecimientos que vayan a cerrar sus puertas, la elaboración entrevistas individuales, el análisis de la situación legal, el estudio del estado de licencias, la elaboración de entrevistas de cualificación técnica y económica, el desarrollo de un servicio de mediación, la organización y moderación de reuniones, la prestación de un servicio de asesoría jurídico-administrativa, y la mentoría para la implementación de herramientas digitales en los comercios.

La nueva iniciativa está dirigida a un mínimo de quince establecimientos comerciales

Ocho proyectos

Hasta ahora, el Plan de Transformación de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca estaba formado por siete líneas de actuación, en las que ya se está trabajando. Éstas son la creación de una oficina técnica, el diagnóstico de los puntos de venta, un plan de acción operativo, un programa para reactivar la apertura de locales vacíos, la puesta en marcha de itinerarios comerciales, mentorías especializadas, y un plan de comunicación. A dichas iniciativas se sumará, una vez que el Ayuntamiento encuentre una empresa que preste el servicio, el citado programa de acompañamiento al relevo generacional, que «exige una intervención técnica estructura, territorializada y orientada a resultados verificables en un plazo de tres meses».

Identificación de comercios y captación de relevistas

La ejecución del programa se realizará en varias fases. En primer lugar, se llevará a cabo la identificación proactiva y documentada de establecimientos comerciales cuya titularidad esté próxima a la jubilación o cese de la actividad sin sucesión planificada. Se tendrán que llevar a cabo visitas presenciales y entrevistas individualizadas. Como resultado de esta actuación, la empresa adjudicataria deberá identificar y analizar un mínimo de quince comercios.

En segundo lugar, será necesario realizar un diagnóstico técnico individualizado de cada establecimiento identificado como susceptible de revelo. Se deberá incorporar información, al menos, sobre la situación general del negocio (ubicación, propietarios, situación jurídica de empresa); estado administrativo básico (licencias y régimen de ocupación del local);identificación de activos tangibles e intangibles; valoración preliminar del fondo de comercio; potencial de continuidad y modernización digital; y nivel de predisposición del titular al proceso de transmisión, o bien a un familiar o bien a un tercero. Esta actuación permitirá clasificar los comercios según su grado de viabilidad para iniciar proceso efectivos de relevo generacional, explica el Consistorio.

Asimismo, el contrato deberá satisfacer la necesidad de captación y cualificación de potenciales relevistas o emprendedores, mediante entrevistas técnicas orientadas a evaluar su adecuación profesional, experiencia previa, capacidad económica y coherencia del proyecto empresarial propuesto. Otra de las fases consistirá en la intermediación entre titulares salientes y potenciales entrantes.

Acompañamiento

En ese sentido, la empresa que resulte adjudicataria deberá organizar encuentros y reuniones presenciales de conexión, y desarrollar una labor de mediación orientada a alinear expectativas en materia de precio, de condiciones de traspaso y de plazos de transición. Según se indica en la memoria justificativa de la licitación, deberá garantizarse el acompañamiento técnico en la fase de transición, proporcionando asesoramiento jurídico-administrativo básico en materia de contratos de traspaso, subrogación de arrendamientos y cambios de titularidad de licencias municipales, así como orientación económica sobre viabilidad y continuidad de negocio.

El contrato incluye la captación y cualificación de posibles «relevistas» o emprendedores

Modernización digital

El citado programa integrará, además, recomendaciones y acciones orientadas a la modernización digital de los establecimientos objetivo de relevo, incorporando pautas para la implantación de herramientas de gestión digital, presencia en canales online y estrategias básicas de marketing digital, «asegurando que la transmisión del negocio conlleve una mejora competitiva y no una mera continuidad formal».

En definitiva, y según se indica desde la Sociedad de Desarrollo, a través de este nuevo proyecto se pretende prestar asistencia técnica especializada para intensificar, conectar y tutorizar el relevo de actividades comerciales en las zonas de Rambla y Salamanca. El servicio está dirigido, prioritariamente, a un mínimo de 15 comercios ubicados en dichas zonas. «No obstante, de forma excepcional y justificada, la entidad adjudicataria podrá proponer la incorporación de establecimientos localizados fuera del perímetro delimitado, priorizando aquellos que se encuentren en áreas colindantes o de proximidad inmediata».