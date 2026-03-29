El Parque de La Granja, ubicado entre las avenidas Benito Pérez Armas, Bélgica y Madrid y la calle Comodoro Rolín de Santa Cruz de Tenerife, fue construido entre 1969 y 1976, según el proyecto del arquitecto Luis Iglesias Martí. Su nombre proviene de una antigua Estación Experimental, dependiente del Ministerio de Agricultura, que ocupaba parte de la superficie actual del recinto.

Considerado uno de los parques urbanos más grandes del Archipiélago canario, con una superficie de 64.310 metros cuadrados, su vegetación la conforma un bosque de Pinos de Oro, originario de Australia, cuyo follaje forma una barrera vegetal que lo aísla del ruido del tráfico de la avenida Benito Pérez Armas; un grupo de majestuosas palmeras reales, originarias de Cuba, un nogal americano de fruto comestible, varios eucaliptus, oriundo de Argentina y Uruguay; cañaverales de bambú, procedentes de la india, que forman una línea de vegetación alrededor de una plazoleta, logrando el efecto de cortina vegetal; especies exóticas como el nogal americano y el ombú o bella sombra, y especies autóctonas como dragos, palmeras, pinos, jacarandas, flamboyanes, algarrobos, etc. Todo ello regado con agua depurada y las cunetas que canalizan el agua de lluvia.

El parque está atravesado por varios caminos de tierra batida, los cuales son muy utilizados por los ciudadanos para pasear y practicar deporte al aire libre. En ellos, se le han colocado losas basálticas para retener la tierra que conforman los parterres de las parcelas ajardinadas. En su recorrido nos encontramos con una zona adaptada para la práctica del skate profesional, diseñado por el arquitecto Daniel Yábar, considerado uno de los mejores del mundo; una pista para skateboard, un espacio dedicado a la calistenia, zona de juegos infantiles, mesas y sillas de picnic y servicios para mascotas.

En la plazoleta, situada en el costado de la avenida Bélgica, encontramos un monumento dedicado al desaparecido Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista y divulgador del medio ambiente que, con su programa televisivo ‘El hombre y la tierra’, contribuyó a la concienciación ecológica de España desde 1974 a 1980. Esta escultura de bronce, de gran formato e insertada en el paisaje del parque, obra de la tinerfeña María Belén Morales Gómez (Santa Cruz de Tenerife, 1928-2016), fue donada al municipio por la Peña Rambla Pulido en 1984, por iniciativa del periodista Luis Ramos. En la plaza central se levanta un conjunto escultórico denominado ‘Fighting Snakes’ (Lucha contra las serpientes) que el artista José de Guimaraes (Portugal, 1939-2020) regaló a la ciudad en 1994, para que formara parte de la Exposición Internacional de Esculturas en la Calle.

La fuente del parque, con tres vasos hexagonales y otros tantos surtidores de agua en cada uno de ellos, tipo lanza, cuyo caudal y altura pueden regularse totalmente, dispone de nueve proyectores de luz, con cambio de color programable ubicados en cada uno de los surtidores.

En el espacio donde en su día estuvo la discoteca Ku y, luego, los estudios de la Televisión Canaria, el Ayuntamiento instaló en 2009 las oficinas municipales de Atención e Información Ciudadana, Información al Consumidor, Atención al Contribuyente y el Negociado de Población y Demarcación Territorial.

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Dentro del parque, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde 1977 se encuentra instalada en un edificio de cuatro plantas, con entrada por la calle Comodoro Rolín, la Biblioteca Pública del Estado, en Santa Cruz de Tenerife, más conocida como la Casa de la Cultura. Su gestión está a cargo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, órgano dependiente de la Viceconsejería de Cultura y Deportes. Además de la propia Biblioteca, cuenta con un teatro, sala de exposiciones y dos entreplantas destinadas a depósitos. n