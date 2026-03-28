Retiran seiscientos camiones de escombros en la pista de El Draguillo donde murió Polo

Seis mil metros cúbicos de tierra caída de la ladera, el equivalente a 600 camiones de obra de tamaño estándar, han sido retirados en la pista de El Draguillo, caserío de Anaga, donde falleció Hipólito González, conocido como Polo, el último vecino nacido en el lugar, conocido como guardián del lugar y la vecina Las Palmas de Anaga.

Desde el Distrito de Anaga confirman que se han tardado tres días en habilitar el paso en la referida pista, si bien hasta el mediodía de ayer solo estaba practicable para transeúntes y vehículos 4x4, justo a las puertas de la Semana Santa, cuando algunos de los propietarios regresan al lugar donde se localizan veinticuatro viviendas, entre las que se encuentran algunas viviendas vacacionales.

La última vecina empadronada el pasado mes de julio en El Draguillo, de 29 años y nacionalidad checa, a diferencia de su pareja, de Irlanda, calcula que se han tardado cuatro días en adecentar la pista, que ya estaba en mal estado por las lluvias del pasado fin de semana, situación que empeoró el miércoles, cuando murió Polo.

El hallazgo tras la tragedia

La misma residente en El Draguillo relata que, tras la retirada del cuerpo de Polo por parte de los bomberos el miércoles —siete horas después de que una pareja de senderistas comunicara al 1-1-2 el hallazgo de un cuerpo sin vida al borde de la pista—, vecinos y amigos se reunieron aún conmocionados en Casa Paca, en el vecino caserío de Benijo, conmocionados por lo sucedido.

Durante una inspección informal del lugar se localizó en el fondo del barranco un teléfono móvil y una bolsa que se atribuye a Polo, lo que hace pensar que pudo sufrir una caída en una curva especialmente peligrosa de la pista, con abundante tierra y piedras, y que habría intentado salir por sus propios medios antes de quedar agotado y sin posibilidad de pedir ayuda. Y encima, por la tarde-noche antes del aguacero, y él solo con una camiseta, como acostumbraba.

La residente asegura que ese tramo siempre le genera miedo por la dificultad para caminar y la falta de espacio, que se acrecienta cuando llueve y, además, hay desprendimientos de tierra, como ocurrió el miércoles.

Añadió que los objetos encontrados fueron recogidos posteriormente por operarios de limpieza de la pista, quienes confirmaron que serían entregados a la Policía.

Velatorio y últimos movimientos

Desde el mediodía de ayer la familia y los amigos de Polo lo velaban en la capilla de la iglesia del pueblo de San Andrés, donde este sábado a las diez de la mañana se celebra su entierro y posterior incineración, después de que se realizara la autopsia, de la que no ha trascendido ningún dato que avale la versión extendida sobre la muerte del guardián de El Draguillo.

Polo había salido a las cuatro de la tarde del pasado martes de Casa Paca, en Benijo, rumbo a su casa; por el camino mandó fotos de una cascada a una amiga, luego atendió la llamada de un familiar, pero sobre las ocho de la noche ya no respondió a otra. El cuerpo fue encontrado a las nueve de la mañana del miércoles.

Obras de emergencia en Anaga

Mientras desde el Distrito de Anaga se coordina el adecentamiento de la pista para facilitar el paso de vehículos de vecinos en El Draguillo, también se ejecutarán obras de emergencia para resolver las ‘heridas’ que dejó la tormenta Theresa en otras zonas del parque rural, como Azanos, en Taganana; Valle Luis o Naranjos Agrios.

Mientras desde el Distrito de Anaga se coordina el adecentamiento de la pista para facilitar el paso de vehículos de vecinos en El Draguillo, también se ejecutarán obras de emergencia para resolver las ‘heridas’ que dejó la tormenta Theresa en otras zonas del parque rural, como Azanos, en Taganana; Valle Luis o Naranjos Agrios.

En Valle Luis, las lluvias provocaron el derrumbe de un muro de contención en una propiedad privada que sostenía una huerta colindante con la vía y afectó directamente a la carretera, comprometiendo la seguridad del tránsito. El objetivo ahora es ejecutar una solución definitiva.

En la carretera de Azanos, a la altura de El Lomo, el agua venció el muro de contención de la vía, dejando el firme sin el soporte necesario y generando un importante riesgo estructural. La mejora para garantizar la seguridad provocará que durante los meses que duren las obras se realicen cortes puntuales.

También se ejecutará un muro de contención en Naranjos Agrios, por encima de La Quebrada, en Valleseco, para garantizar la seguridad de la decena de vecinos, sin dejar de prestar atención a nuevos desprendimientos.