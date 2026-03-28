Santa Cruz de Tenerife y Badajoz, las únicas capitales de provincia en España sin zonas azules para aparcar

Santa Cruz de Tenerife y Badajoz son las únicas capitales de provincia en toda España que no cuentan aún con zonas azules y verdes para aparcar. Así lo informó este viernes, 27 de marzo, durante el pleno del Ayuntamiento chicharrero, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), a raíz de una moción presentada por Vox solicitando la paralización de la implantación de las denominadas zonas de estacionamiento regulado (ZER). El grupo de gobierno, formado por CC y PP, rechazó la moción de la formación de ultraderecha y defendió la necesidad de regular el aparcamiento en Santa Cruz, debido al déficit existente. La edil de Movilidad apuntó que la previsión del Consistorio es que la ordenanza de las zonas verdes y azules, normativa que permitirá su implantación, esté aprobada este mismo año.

En ese sentido, Evelyn Alonso aseguró que vecinos de diferentes barrios del municipio le han pedido que este sistema de regulación del aparcamiento se ponga en marcha ya. Por su parte, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, insistió en que Santa Cruz de Tenerife es una de las últimas capitales en implantar las zonas de estacionamiento regulado, "un modelo que existe en casi toda España, Europa y el mundo". "El primer parquímetro se activó en el año 1935, en Oklahoma, Estados Unidos, y luego se fue extendiendo al resto del mundo. Que Vox esté pidiendo que paralicemos la elaboración de la ordenanza es un anacronismo absoluto", apuntó el regidor. Éste informó de que hay barrios y zonas de la ciudad en las que el 30% del tráfico corresponde a coches buscando aparcamiento.

"Para este Ayuntamiento es una prioridad facilitar la movilidad a los ciudadanos y mejorar la economía local, llevando a cabo diferentes acciones, y una de ellas es la implantación de las zonas verdes y azules. Pero, por ejemplo, en comparación con Las Palmas de Gran Canaria, nuestro sistema será diferente, porque aquí los residentes no tendrán que pagar en las plazas verdes", resaltó Bermúdez. Éste aprovechó para aclarar que esta herramienta no tienen ningún tipo de afán recaudatorio, sino de regulación y de mejora de la movilidad en la ciudad.

Sin embargo, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, considera que existe el riesgo de que esta iniciativa se convierta en un nuevo mecanismo recaudatorio que "perjudique directamente a familias y trabajadores". "En numerosas ciudades españolas, el estacionamiento regulado ha dejado de ser una herramienta puntual de ordenación para convertirse en un sistema permanente de restricción de la movilidad y de presión económica sobre los vecinos", añadió.

¿Cuántas zonas verdes y azules habrá?

En Santa Cruz, el nuevo sistema de limitación horaria y pago por aparcar en la calle se implantará en 15.382 de las 65.141 plazas de estacionamiento existentes en las vías del municipio, es decir, en el 23,6% del total. Del total, 10.868 serán plazas verdes, y el resto, 4.514, azules.

En las plazas de aparcamiento de las zonas verdes, los residentes tendrán preferencia, no se les impondrá limitación horaria y tampoco tendrán que pagar. El resto de conductores sólo podrá dejar el coche en estas plazas durante una hora, aproximadamente, y abonarán una tarifa mayor que la de las azules, "prácticamente el doble", de unos 3 ó 4 euros. En las plazas de aparcamiento de las zonas azules, todos los conductores, sean residentes o no, tendrán que pagar una tarifa por dejar el coche, que oscilará entre 1 y 2 euros la hora. Éstas tendrán una limitación horaria de aproximadamente dos horas.