Cierra otra tienda icónica en Santa Cruz de Tenerife: "Quiero que Marilyn acabe su historia conmigo"

Una de las tiendas más icónicas de Santa Cruz de Tenerife echará el cierre antes de que termine el año. Aunque son varias las generaciones de santacruceros que han pasado por sus probadores, Julio Francisco Tacoronte, más conocido como Paco, tiene previsto colgar el cartel de cierre por jubilación en los próximos meses. "Quiero que Marilyn acabe su historia conmigo", asegura Paco.

Ubicada en plena calle Imeldo Serís, el local que abrió sus puertas en los años 80 se convirtió en un icono del colectivo LGTBIQ+ más allá de la ropa y los accesorios. Tanto personas de la comunidad, como Marcela Rodríguez Acosta, como locales de la zona, visitaban la tienda como parte de su rutina.

El origen de la tienda comenzó con un ticket de lotería, mucha suerte y la icónica Monroe como referente: “Se me metió en la cabeza la figura de Marilyn y todo lo que empecé a traer era de ella”, recuerda Paco. Sin embargo, sus razones vienen de tiempo atrás, ya que su adolescencia no fue fácil: a los 13 años su padre lo envió al sur de la isla grancanaria porque no aceptaba su sexualidad. Un año después, Paco ya gestionaba una cafetería por si solo a los 14 años.

Pasó por un matrimonio prematuro y un posterior divorcio, pero la suerte le cambió cuando un premio de lotería le permitió independizarse y fundar Modas Marilyn junto a su actual pareja, Juan.

Un referente para toda la comunidad

Así, lo que empezó como un homenaje a la actriz terminó siendo una de las tiendas con mayor reconocimiento en la moda y en la sociedad.

Como explica Paco, sus primeros años fueron "la bomba". "Eran vestidos que no se traían, que nosotros conseguíamos de lentejuelas. Traíamos un vestido para cada persona, daba igual si iba al teatro, al casino o al Círculo, eran vestidos únicos", confirma.

Para Marcela Rodríguez, clienta desde hace más de 45 años e icono de las mujeres trans en Canarias, la tienda era la única donde “lo que buscabas, lo encontrabas”. Pero su relación con Paco trascendía el mostrador; para ella, él ha sido el "puntal" que ha sujetado a toda una comunidad. "Aquí no había juicios; si querías un modelito que te quedara bien, tenías que venir a Marilyn", explica. Ya que la tienda, con colecciones de Londres y Francia, estaba diseñada para personas que no se conformaban con ir "como un pingo" a una boda.

La tienda evolucionó hasta adquirir un sello propio, no solo por las diversas prendas con las que contaban, sino por lo que Marilú, modista personal de la tienda, podía hacer con ellas. Se transformó en un pequeño ecosistema de telas, hilos, vestidos y costuras abiertas. “Era capaz de coser un vestido con las sobras de otro”, recuerda una clienta habitual.

De esta manera, el nombre de Don Paco, como muchos lo llamaban, se hizo reconocido por todos los que cruzaban aquellas cuatro paredes. Clientes que pasaban a mirar u otros que se quedaban un rato más, convirtieron la tienda original en un punto histórico que la gente de la ciudad usaba para orientarse. “Donde Marilyn, sigues por ahí a la derecha”, era una de las indicaciones más comunes.

La relación de Paco con su clientela iba mucho más allá de la tienda. Durante los años de esplendor, su casa se convirtió en el escenario de fiestas privadas que hoy forman parte de la leyenda de la ciudad. Eran encuentros donde el estatus social se quedaba en la puerta. "Llegamos a tener 200 personas; iban murgas, comparsas y transexuales que actuaban allí mismo", rememora Paco con nostalgia. "Nunca hemos mirado la clase, solo que fuesen personas".

A pesar de haber gestionado hasta 13 locales en toda la isla, Paco nunca perdió su esencia de buen vendedor. Incluso Marcela subraya que, aunque la tienda cierre, Paco no sabrá estarse quieto: "Es una persona muy trabajadora; si no tiene cosas que hacer, las busca".

Un adiós poco deseado

Aun pudiendo "morir detrás de un mostrador", el momento de jubilarse llegó antes de lo planeado. El cierre de la tienda, previsto para finales de este año, no viene ni de deudas ni problemas personas. "No le debo nada a nadie", recalca Paco. Esta decisión nace de un sentimiento de cuidado hacia su pareja.

Tras una grave caída que dejó a su marido en una situación delicada, ambos tomaron la decisión de que era el momento de priorizar su vida personal, poniéndole punto y final a una tienda que ha formado parte de su historia juntos durante más de 30 años. "Él quiere que esté más tiempo con él y no tenemos a quién dejarle nada", explica con serenidad. No busca el traspaso entre generaciones, prefiere que termine como empezó: con Paco tras el mostrador.

La noticia del cierre ha dejado una profunda tristeza en la calle, donde los vecinos recuerdan con nostalgia aquellos momentos en los que Paco formó parte sin estar presente. Marcela reconoce que, aunque le alegra que su amigo pueda descansar, pese a que no lo vaya a hacer, sabe que Marilyn y Paco dejarán un gran vacío. “La vida lleva un ritmo y tenemos que bailar al ritmo de ella”, concluye Marcela.

Pero Paco no se irá del todo; seguirá vinculado a su ONG ÁBORA, a la que donará la mercancía sobrante para seguir ayudando a los más necesitados, esta vez sin el peso de los alquileres y las retenciones.

Modas Marilyn, tras terminar la actual liquidación de la tienda, abrirá sus puertas por última vez para recibir a todos aquellos que buscaron refugio en sus prendas, que crecieron de la mano de los consejos de Paco.

Las luces se apagarán algún día, pero Paco se marcha con la satisfacción del deber cumplido: "Me voy con un orgullo bastante grande porque lo he tenido todo".