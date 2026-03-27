Rescatan el rótulo del último videoclub de Santa Cruz de Tenerife

La asociación cultural Insula Signa ha rescatado el rótulo del último videoclub de Santa Cruz de Tenerife, Scorpio, situado en la calle Álvarez de Lugo. Esta entidad destaca que se trata del último establecimiento de este tipo en la capital chicharrera y uno de los últimos de Canarias. "Con esta intervención, el emblemático elemento gráfico pasa aformar parte de la colección de patrimonio rescatado por la asociación, evitando así su desaparición", apunta Insula Signa.

Ubicado en la calle Álvarez de Lugo, Scorpio abrió sus puertas en 1986 y llegó a reunir más de 16.000 películas, convirtiéndose en un espacio de referencia para generaciones de cinéfilos. Según cuenta la asociación, su propietario, Agustín García, logró mantener vivo el negocio durante décadas "gracias a una apuesta por el cine de calidad, la especialización y el trato cercano con su clientela, incluso en un contexto marcado por la irrupción de las plataformas digitales". El negocio cerró en octubre del año pasado.

El rótulo, de diseño singular y estética contemporánea, "constituye hoy un testimonio material de una forma de consumo cultural ya desaparecida". "No se trata solo de conservar un objeto, sino de preservar lo que representa: una manera de relacionarnos con el cine, con el comercio de proximidad y con la vida urbana" señalan desde Insula Signa.

Rótulo del videoclub Scorpio. / El Día

Este rescate se enmarca en la labor que la asociación desarrolla en Canarias para la identificación, documentación y salvaguarda del patrimonio gráfico comercial, un ámbito históricamente desatendido y especialmente vulnerable. Desde sus inicios, Insula Signa ha recuperado ya varias decenas de rótulos en distintas islas, muchos de ellos en riesgo inminente de desaparición.

La entidad subraya además la urgencia de actuar ante la pérdida progresiva de estos elementos. "Cada cierre comercial supone también la desaparición de una parte de nuestra memoria visual colectiva. En muchos casos, cuando se quiere reaccionar, ya es demasiado tarde".

El rótulo del Videoclub Scorpio será ahora objeto de estudio, conservación y puesta en valor, con vistas a su futura inclusión en exposiciones y proyectos de difusión que "permitan acercar este patrimonio a la ciudadanía".