Golpe sobre la mesa de Santa Cruz de Tenerife por el Balneario: el pleno exige al Gobierno de Canarias el apuntalamiento urgente y la búsqueda de un uso "entre todos"

Santa Cruz de Tenerife exige al Gobierno de Canarias que intervenga de manera urgente en el antiguo Balneario de la capital, ubicado en el número 12 de la autovía de San Andrés, para evitar que este emblemático inmueble "se venga abajo". Solicita su apuntalamiento y la realización de las labores de mantenimiento necesarias para frenar su deterioro. El pleno del Ayuntamiento chicharrero aprobó este viernes, 27 de marzo, por unanimidad, una moción del grupo municipal socialista con la que se insta al Ejecutivo a actuar ya en el Balneario debido al estado de ruina en el que se encuentra. Asimismo, se propone a la Comunidad Autónoma la creación de una mesa de trabajo entre administraciones, de la que formen parte el Gobierno, el Cabildo, el Puerto y el Ayuntamiento, para decidir el futuro uso del inmueble, incluyendo un proceso de participación ciudadana para escuchar la opinión de los vecinos. Precisamente, la Plataforma en Defensa del Balneario solicitó ayer en el pleno que éste vuelva a convertirse en un centro de ocio y deportivo, "como lo fue en su momento".

El Balneario de Santa Cruz de Tenerife fue promovido a finales de los años 20 por el entonces alcalde García Sanabria para el disfrute de los ciudadanos y, durante décadas, fue un punto de acceso al mar y el centro de ocio más puntero de la capital y de la Isla. Albergó la primera piscina pública y fue cuna de la natación olímpica. El edificio contaba, además, con una instalación anexa, la Residencia de Educación y Descanso José Miguel Delgado Rizo, que data de los años 50 del siglo pasado y en la que "veraneaban los trabajadores, principalmente de la Isla, aunque también estaba abierta a viajeros, siempre con precios populares". El Balneario cerró sus puertas definitivamente en 1992 y desde entonces se encuentra abandonado. El inmueble pertenece al Gobierno de Canarias desde 2013, cuando fue cedido por el Estado.

Durante más de dos décadas, diferentes colores políticos han asegurado que rehabilitarían el Balneario y que le buscarían un uso. Sin embargo, la situación sigue igual y esta emblemática instalación se sigue deteriorando. En 2023, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó, por unanimidad, una Proposición No de Ley (PNL) para rehabilitar el inmueble y convertirlo en un centro de salud, dirigido, en concreto, a la población del Distrito de Anaga. Pero, en el verano del año pasado, este proyecto recibió un importante varapalo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Un informe estableció que el uso sanitario era inviable con la actividad del Puerto que se realiza en el entorno.

Balneario de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

El Servicio Canario de Salud (SCS) renunció al inmueble, solicitando su desadscripción, y éste regresó al área de Patrimonio, donde se está intentando decidir su futuro. Para ello, y según ha informado el Gobierno, se ha activado un proceso de consulta a las diferentes consejerías para recabar su interés por el Balneario. Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, municipio en el que se ubica el Balneario, propone ahora al Ejecutivo, a raíz de la moción aprobada este viernes, decidir "entre todos" el futuro uso de este inmueble, creando una mesa de trabajo interadministrativa y realizando una consulta ciudadana. Además, el Consistorio chicharrero reclama que se realicen labores ya de mantenimiento en el edificio, para evitar su desplome.

Intervenciones

La moción fue defendida por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, y aprobada por unanimidad, tras algunos cambios realizados en el texto original, solicitados por el PP. Hernández señaló que el municipio no puede seguir esperando a que se haga algo con este inmueble, porque, añadió, "se va a venir abajo". "El Balneario se encuentra en un estado de abandono y clausura desde hace aproximadamente cuatro décadas. Sus instalaciones, que incluyen diversas edificaciones y piscinas, presentan un avanzado estado deterioro, constituyendo una imagen lamentable para una de las principales vías de acceso a la capital", comentó.

La exalcaldesa de Santa Cruz denunció que a lo largo de este "extenso periodo", la ciudadanía de la capital chicharrera ha sido testigo de múltiples propuestas y compromisos para la rehabilitación de este espacio, "sin que ninguna de ellas haya llegado a materializarse". Por todo ello, Patricia Hernández indicó que se deben realizar ya labores de mantenimiento aunque aún se desconozca su uso. Y con respecto a esto último, apuntó que éste también debe decidirse escuchando a los vecinos.

En este sentido, la defensa de la moción del PSOE contó con la intervención ciudadana de la Plataforma en Defensa del Balneario de Santa Cruz, cuyo portavoz, Ángel López, solicitó que estas instalaciones recuperen los usos para los que fueron concebidas: "para el acceso al mar y para el ocio y deporte asistencial". La plataforma reclama que el Balneario vuelva a convertirse en un punto de encuentro para la ciudadanía chicharrera.

El portavoz de Coalición Canaria y edil de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, aunque señaló al respecto que no se debe descartar ningún uso, "ni siquiera el sanitario a pesar de que un informe de la Autoridad Portuaria diga lo contrario", comentó que no tendría mucho sentido recuperar la actividad de ocio, deporte y acceso al mar para este espacio. "Ya tenemos en la capital varias zonas de baño que antes no existían y, además, dichos ya usos no serían posibles. Lo primero que tenemos que hacer es que el Gobierno canario garantice su mantenimiento", indicó.

Por su parte, la edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, aprovechó para destacar que el Balneario se encuentra entre los inmuebles protegidos en el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife y destacó la necesidad de frenar su deterioro, para "salvar el edificio". El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, comentó que también sería necesario elaborar un informe sobre los posibles usos del inmueble, "para que no nos volvamos a encontrar con la sorpresa de que el Puerto elabora un informe descartando una propuesta, como ha sucedido con la intención de convertir este edificio en un centro de salud".

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, insto al Gobierno de Canarias a pasar, de "una vez", de las palabras a los hechos, actuando en el inmueble para que no se siga deteriorando. "Debemos conseguir que, al menos, se apuntale, mientras se decide, entre las administraciones y los vecinos el futuro uso", manifestó el regidor.