Cambios en el tráfico y el transporte público en Santa Cruz de Tenerife por la Semana Santa: estas son las calles cortadas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado un amplio dispositivo especial de movilidad con motivo de la celebración de la Semana Santa. A través del área de Movilidad, en coordinación con la Policía Local, se aplicarán cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y modificaciones en el transporte público desde este domingo y hasta el final de los actos religiosos.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las procesiones, especialmente en el centro de la ciudad, donde se concentra la mayor parte de los recorridos.

Además, se recomienda a la ciudadanía optar por el transporte público, considerado una alternativa más cómoda y sostenible durante estos días de alta afluencia.

Domingo de Ramos: inicio de las restricciones

Las primeras afecciones se producirán el Domingo de Ramos, con múltiples procesiones repartidas por distintos barrios del municipio.

Desde primera hora de la mañana, se activarán prohibiciones de estacionamiento en zonas como El Tablero, La Salud o el distrito Centro-Ifara. Calles como Zarzamora, Méndez Núñez o Villalba Hervás estarán afectadas en distintos momentos del día.

También se registrarán cortes puntuales en vías emblemáticas como la Rambla de Santa Cruz o la zona de La Noria, coincidiendo con el paso de las procesiones.

En barrios como Taganana o Duggi, las restricciones se adaptarán a los recorridos previstos, con reapertura progresiva de las calles una vez finalicen los actos.

Lunes y Martes Santo: continuidad de las procesiones

Durante el Lunes Santo y el Martes Santo, el dispositivo se mantendrá activo con nuevas restricciones en el centro de la capital.

El Lunes Santo, las principales afecciones se concentrarán en torno a la parroquia de La Concepción, con cortes en calles como Santo Domingo, Castillo o Valentín Sanz. Además, se establecerán limitaciones de estacionamiento en Villalba Hervás y Cruz Verde desde horas previas a las procesiones.

El Martes Santo, la situación será similar, con recorridos que afectarán a calles como Suárez Guerra, San Clemente o San Francisco Javier. En paralelo, en el barrio de San Andrés también se aplicarán restricciones durante la procesión del Señor Atado a la Columna.

Miércoles y Jueves Santo: actos centrales y mayor impacto

El Miércoles Santo y el Jueves Santo concentran algunos de los actos más relevantes de la Semana Santa en Santa Cruz.

El Miércoles Santo destaca la procesión del Encuentro, que implica la coordinación de varios recorridos simultáneos en el centro urbano, lo que conllevará cortes y prohibiciones de estacionamiento en diferentes puntos estratégicos.

El Jueves Santo, la procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza Macarena recorrerá varias calles del centro, incluyendo la plaza de España, lo que implicará restricciones en vías como La Marina, General Gutiérrez o Villalba Hervás.

En paralelo, en zonas como Taganana también se desarrollarán actos religiosos con afecciones específicas.

Viernes Santo: jornada con mayor número de actos

El Viernes Santo será el día con mayor número de eventos y, por tanto, con más impacto en la movilidad.

Desde la madrugada, se activarán reservas de estacionamiento en barrios como San Andrés y Valleseco. A lo largo del día se celebrarán numerosos Vía Crucis y procesiones en distintos puntos del municipio, lo que afectará tanto a calles céntricas como a zonas periféricas.

Destacan las restricciones en vías como General Serrano, El Pilar o Emilio Calzadilla, así como en áreas residenciales cercanas a parroquias.

La jornada culminará con la procesión del Santo Entierro y el posterior Retiro, que implicarán nuevos cortes en el centro de la ciudad.

Domingo de Resurrección: cierre de los actos

El Domingo de Resurrección pondrá fin a la programación con varias procesiones que también conllevarán restricciones puntuales.

Las afecciones se concentrarán en calles como Villalba Hervás o en zonas como Taganana, donde se celebrarán actos tradicionales. Como en días anteriores, las vías se irán reabriendo progresivamente tras el paso de las procesiones.

Refuerzo del transporte público

Para facilitar la movilidad, el Ayuntamiento ha previsto un refuerzo del transporte gestionado por Titsa.

Entre las medidas destacadas se encuentra la activación gratuita de la línea 948 durante determinados días festivos, así como el aumento de frecuencias en rutas clave como la 910, que conecta el Intercambiador con la playa de Las Teresitas.

También se incrementará la capacidad en líneas como la 945 y la 946, especialmente en horarios de mayor demanda.

A pesar de estos refuerzos, algunas líneas experimentarán retenciones y desvíos puntuales debido a los cortes de tráfico, por lo que se recomienda consultar previamente los horarios.

Tranvía operativo de forma continua

Por su parte, Metrotenerife ha anunciado que la Línea 1 del tranvía funcionará de forma ininterrumpida desde el miércoles hasta el domingo de Semana Santa.

Las frecuencias variarán entre 12 y 20 minutos durante los días festivos, mientras que en jornadas previas se reducirán a intervalos de entre 6 y 7 minutos.

No obstante, se prevén interrupciones puntuales del servicio coincidiendo con el paso de las procesiones, siempre coordinadas con la Policía Local.

Recomendaciones para ciudadanos y visitantes

Ante este amplio dispositivo, las autoridades insisten en la importancia de planificar los desplazamientos con antelación y seguir las indicaciones de los agentes.

Entre las recomendaciones principales destacan:

Utilizar el transporte público siempre que sea posible.

Evitar circular por el centro durante los horarios de procesiones.

Respetar la señalización provisional y las indicaciones de seguridad.

Consultar los canales oficiales para conocer el estado del tráfico en tiempo real.

Un dispositivo clave para garantizar la seguridad

El despliegue organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz busca compatibilizar la celebración de una de las tradiciones más arraigadas del municipio con la movilidad urbana.

La coordinación entre servicios municipales, fuerzas de seguridad y operadores de transporte resulta fundamental para garantizar que los actos se desarrollen con normalidad y que tanto residentes como visitantes puedan desplazarse con seguridad durante estos días festivos.

La Semana Santa supone uno de los momentos de mayor actividad en la ciudad, por lo que este tipo de medidas se convierten en herramientas esenciales para gestionar el aumento de la movilidad y prevenir incidencias.