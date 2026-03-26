Santa Cruz de Tenerife ofrece a los vecinos una nueva aplicación para resolver incidencias o quejas "de forma rápida"

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ofrece a sus vecinos y visitantes una nueva aplicación para comunicar y resolver incidencias o quejas «de forma rápida». Así lo destaca el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien explica que el Ayuntamiento chicharrero estrena un nuevo formato de la denominada app para dispositivos móviles SCMejora, con la que los ciudadanos podrán comunicar cualquier tipo de aviso directamente a las empresas municipales y personal encargado del mantenimiento y gestión de los espacios públicos, con el fin de que éstos resuelvan la incidencia detectada. Carlos Tarife indica que esta app es totalmente gratuita.

Durante estos días, el Consistorio chicharrero está enviando correos electrónicos a los vecinos de la capital que ya estaban registrados en la anterior aplicación para presentarles la nueva. «El Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto en marcha una nueva aplicación SCMejora, para la gestión de incidencias urbanas, que te permitirá seguir comunicando avisos con un servicio mejorado», se indica en el correo. La Corporación local avisa de que la app actual dejará de estar operativa próximamente, por lo que será necesario instalar la nueva y crear una cuenta, «para poder seguir estando en contacto con el Ayuntamiento».

La iniciativa Santa Cruz Mejora permite enviar al Ayuntamiento avisos, acompañados de fotografías, de cualquier incidencia o solicitud relacionada con el alumbrado, calles, jardines, limpieza, mobiliario, residuos, plagas, vehículos, señales u otros asuntos sobre el mantenimiento de la ciudad, según lo indica Tarife. Además, agrega el edil, permite hacer un seguimiento de la actividad municipal dirigida a la resolución del aviso. El concejal del PP resalta que la principal novedad de la actualización y modernización de esta app es que los avisos llegarán directamente a las empresas encargadas de los servicios municipales, «para que se pueda actuar de manera mucho más rápida a la hora de resolver las incidencias, mejorando el tiempo de respuesta».

El Ayuntamiento envía correos electrónicos a los ciudadanos para presentarles la nueva iniciativa

«Cuando un ciudadano comunicaba, por ejemplo, que una acera estaba rota o que había un socavón en la calzada, este aviso pasaba primero por el Ayuntamiento de Santa Cruz y luego se dirigía al personal del servicio correspondiente. Ahora, todo se hará de manera más directa y sencilla. Los avisos llegarán directamente a las empresas, tras un proceso de verificación por parte del Consistorio, lo que permitirá una respuesta mucho más rápida. Esta aplicación será una herramienta mucho más ágil», resalta el también primer teniente de alcalde.

Manifiesta que con esta app, el Ayuntamiento persigue mejorar la comunicación con los vecinos y la atención a sus demandas con respecto a los espacios públicos, «poniendo a su alcance una herramienta que permitirá obtener una respuesta rápida ante cualquier tipo de incidencia, como, por ejemplo, las que se producen por fenómenos meteorológicos adversos». «Los ciudadanos podrán participar en la gestión de los servicios públicos municipales».

La edil de Tecnología, la nacionalista Purificación Dávila, señala que la nueva aplicación incluye a todos los servicios municipales y contiene mucha más información que la anterior, como noticias, avisos del Ayuntamiento, el acceso a las redes y web municipales, la situación de las playas, un mapa de los contenedores, información meteorológica y hasta la posibilidad de elaborar encuestas.