Santa Cruz de Tenerife apuesta por un ecobulevar en la costa y por la ampliación del tranvía para diseñar su futuro

Para el diseño del futuro de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento apostará por la ampliación del tranvía para mejorar la conectividad entre la ciudad, su área metropolitana y el aeropuerto; por la creación de un ecobulevar en la costa, «transformando las carreteras urbanas y ejes principales» en zonas verdes; por la renovación del centro histórico; por la unión de la ciudad con el mar, a través del Puerto, y por la creación de corredores ecológicos en los barrancos, entre otras acciones. Y es que éstos son algunos de los proyectos que mejor valoración han recibido por parte de vecinos, organizaciones y entidades durante el proceso participativo que puso en marcha el Consistorio el año pasado, cuyas conclusiones fueron presentadas ayer por el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Planificación Estratégica, Carlos Tarife (PP), en el Hotel Escuela, ante numerosos asistentes.

Bermúdez explicó que con esta iniciativa «estratégica», que se denomina Proyecto Ciudad Santa Cruz y en la que han participado más de 60 colectivos, el Consistorio «se ha parado a pensar» en el futuro de la ciudad, para preguntar a los ciudadanos sobre la capital con la que sueñan y para establecer una hoja de ruta de cara a los años. Destacó que este proceso participativo se ha llevado a cabo con la colaboración de las fundaciones Metrópolis, referente internacional en diseño urbano y desarrollo territorial, y Moeve, y ha consistido, fundamentalmente, en la celebración de varios foros.

Comentó que entre los propuestas que han resultado mejor valoradas se encuentran proyectos en los que ya se está trabajando, como la unión de la ciudad con el mar, a través del Puerto y como prolongación de la plaza de España, que será financiado gracias a un convenio entre administraciones, y «otras ideas innovadoras», con los ecobulevares o corredores ecológicos en los barrancos.

«El objetivo de este iniciativa ha sido identificar, contrastar y priorizar propuestas transformadoras para la Santa Cruz del futuro. El procedimiento utilizado ha combinado análisis técnico y visión ciudadana, a través de un proceso participativo por fases y debate plural entre actores del territorio. La idea es construir la Santa Cruz del futuro entre todos, desde el diálogo y la participación», manifestó el regidor chicharrero.

El concejal responsable de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, indicó que a raíz de los resultados obtenidos en esta última fase del Proyecto Ciudad Santa Cruz, el Ayuntamiento capitalino elaborará un informe final «para tener una hoja de ruta clara para los próximos 15 ó 20 años».

«Santa Cruz tiene hoy la oportunidad de dar un salto cualitativo en su modelo de ciudad y eso exige valentía para impulsar transformaciones profundas. Este proyecto no se queda en el diagnóstico, sino que nos marca un camino claro para tomar decisiones y asumir cambios importantes con responsabilidad que defina el municipio que queremos, la Santa Cruz del futuro», agregó el también primer teniente de alcalde.

Propuestas

De las catorce propuestas de diseño de la ciudad que finalmente se eligieron en el foro celebrado en octubre del año pasado, la mejor valorada es el Proyecto Puerto Ciudad, conocido como Muelle de Enlace y en el que ya se está trabajando para poder ejecutarlo lo antes posible. Ha sido valorado con 9,1 sobre 10, «lo que la convierte en la iniciativa mejor puntuada de todo el proceso». Los agentes participantes destacan su capacidad para abrir la ciudad al mar, impulsar nuevos usos productivos y culturales, y mejorar la vida urbana.

Asimismo, la movilidad se ha reafirmado como una de las principales prioridades para los ciudadanos. El proyecto de ampliación del tranvía, con 8,8 sobre 10, «destaca por su capacidad para mejorar la conectividad entre la ciudad, su área metropolitana y el aeropuerto, fortaleciendo la movilidad pública estructurante».

En materia de sostenibilidad, los proyectos vinculados al espacio público, la renaturalización y la regeneración urbana han recibido un «gran apoyo». El Ecobulevar de la Costa, con 8,6, se consolida como una de las propuestas con mayor potencial transformador, al mejorar la integración urbana y la relación con el litoral; mientras que el Proyecto de Corredores Ecológicos–Los Barrancos ha obtenido un 7,7 sobre 10, subrayando su importancia para la conectividad ecológica y la resiliencia climática.

En relación a los proyectos de ordenación del territorio, el denominado Metropolitano, con una valoración media de 8,4 sobre 10, se reconoce como pieza fundamental para avanzar hacia un territorio más equilibrado, cohesionado y sostenible. Por su parte, el Proyecto Tenerife Ecoisla también ha recibido un apoyo «notable y homogéneo, evidenciando su potencial como instrumento de planificación de largo plazo».

El Proyecto Buenos Aires-Distrito de Innovación, con un ocho, ha sido reconocido como clave para la diversificación económica y la atracción de talento. Los proyectos orientados a revitalizar áreas urbanas, como la renovación del centro histórico, los Corazones de Barrio o Las Villas del Parque se han valorado como iniciativas fundamentales para reforzar la calidad del espacio público.

Acciones mejor valoradas

Proyecto Puerto-Ciudad. Se trata de la unión de la ciudad con el mar, a través del Puerto y el Muelle de Enlace, en la zona de la plaza de España. «Se crearán nuevos espacios públicos, usos culturales y turísticos». Ha obtenido una puntuación de 9,1 de 10.

Ampliación del tranvía. Propuesta de extensión metropolitana del tranvía para mejorar la cobertura de este transporte. Este planteamiento permitiría conectar el aeropuerto con la ciudad y las áreas centrales de Santa Cruz y La Laguna con diversos distritos, grandes equipamientos y lugares de actividad económica. Tiene una puntuación de 8,8 de 10.

Ecobulevar de la costa. La gran circunvalación permitirá la creación de un sistema de ecobulevares en el área metropolitana. El objetivo, la transformación de carreteras urbanas y ejes principales en ecobulevares que fomentan movilidad activa, transporte colectivo, renaturalización y renovación urbana, mejorando la integración urbana y la relación con el litoral. Tiene una puntuación de 8,6.

Corredores ecológicos. La propuesta para crear corredores ecológicos en los barrancos ha obtenido una puntuación de 7,7, «subrayando su importancia para la conectividad ecológica y la resiliencia climática».