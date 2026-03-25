El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife enseñará a cantar a los chicharreros, sea cual sea su edad. Así lo anunció el concejal responsable de Cultura, Santiago Díaz, del PP, durante la presentación del presupuesto con el que contará el área este año, siete millones de euros. Santiago Díaz destacó que la Escuela Municipal de Música incorporará, por primera vez en su historia, clases de canto.

En la actualidad, la Escuela Municipal de Música ofrece a los chicharreros 615 plazas para diez especialidades de instrumentos:clarinete, flauta, guitarra, percusión, piano, saxofón, trompeta, violín, violonchelo, y música y movimiento. Asimismo, cuenta con talleres vocales para coro adulto con 50 plazas y con talleres instrumentales con dos orquestas y tres bandas, con 250 alumnos. Sin embargo, nunca se han impartido clases de canto. El Ayuntamiento capitalino, con el objetivo de incrementar la oferta de la Escuela Municipal de Música y poder llegar a más ciudadanos, incorporará este año, por primera vez, dichas clases de canto, según lo resaltó el concejal responsable del área de Cultura.

Antes de crear la citada especialidad, y como proyecto piloto, se impartirá, durante el mes de abril, un taller de canto, en el que se ofrecerán medio centenar de plazas. «Con este taller realizaremos un primer diagnóstico de la demanda existente. Nuestra intención es que en esta especialidad puedan participar personas de todas las edades», apuntó el edil.

Música en el parque

Por otra parte, Santiago Díaz destacó que este año, también por primera vez, se llevará a cabo la iniciativa denominada Santa Cruz Suena, con la que la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife pretende «sacar la música a la calle y acercarla a los ciudadanos», y con la que celebrará su 25 aniversario.

En concreto, este evento se celebrará en el emblemático parque García Sanabria durante el mes de junio, una vez que finalice el curso. «Será un sábado y durante todo el día, en diferentes espacios del García Sanabria, los ciudadanos podrán disfrutar de todas las disciplinas de nuestra Escuela Municipal de Música», detalló el concejal de Cultura. Resaltó que la iniciativa se realizará con la colaboración del Conservatorio y la Escuela Fernando Estévez.

Con respecto a la Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de la capital, Santiago Díaz apuntó que el 9 de mayo se celebrará un concierto denominado Noche de Boleros, con la colaboración de Olga Cerpa y Mestisay. Asimismo, añadió el concejal de Cultura, el 16 de mayo se llevará a cabo un concierto sinfónico con la colaboración de De Lokos, en el escenario de la plaza de Candelaria.

«En total, durante este año, nuestra previsión es que la Banda Municipal de Música celebre una treintena de conciertos y participe tanto en los actos navideños como en las Fiestas Fundacionales», comentó Santiago Díaz. Por último, éste recordó que el Consistorio cuenta con un Plan Municipal de Voces Blancas, que está presente en 16 centros escolares y en el que participan 500 alumnos.