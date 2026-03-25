Santa Cruz de Tenerife busca empresas para nueve quioscos-terrazas: los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas y la cafetería de Weyler

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife busca empresas para que se encarguen de nueve quioscos-terrazas con concesión municipal. En concreto, se trata de los ocho chiringuitos situados en la playa de Las Teresitas y de la cafetería de la plaza Weyler. El Consistorio chicharrero ha convocado, en la Plataforma de Contratación del Estado, la licitación de la explotación de estos negocios, por lo que ya las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas.

El Consistorio vuelve a licitar la concesión administrativa para estos establecimientos porque los plazos de los actuales contratos han expirado. En el caso de los chiringuitos de la playa de Las Teresitas, los actuales responsables continuarán con la actividad hasta que se elijan a los nuevos adjudicatarios. Y en el caso de la terraza de la plaza Weyler, su actual responsable ha decidido cerrar las puertas del negocio, desde finales de febrero. Para que esta cafetería vuelva a abrir, habrá que esperar hasta que el procedimiento de licitación finalice y se seleccione a una nueva empresa.

Chiringuitos de Las Teresitas

Para la explotación de cada uno de los chiringuitos de Las Teresitas, el Ayuntamiento, a través del área de Patrimonio, que dirige el edil Javier Rivero (CC), solicita un canon anual de más de 56.400 euros, por lo que el valor total de la licitación es de casi medio millón de euros. Las empresas que resulten adjudicatarias podrán encargarse de estos negocios hasta el 31 de enero de 2030, es decir, durante tres años y ocho meses. La previsión es que inicien la actividad el 1 de julio. Los contratos incluyen la explotación del servicio de comida y bebidas, así como el alquiler de hamacas, sombrillas y camas balinesas.

Uno de los ocho chiringuitos instalados en la playa de Las Teresitas. / María Pisaca

La concesión de los actuales responsables de los quioscos de la playa chicharrera expiraron en febrero, pero, y según ha explicado el edil de Patrimonio, el nuevo concurso público no ha podido convocarse antes debido a la "compleja tramitación de los expedientes". Las empresas interesadas en esta licitación podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado hasta el 12 de mayo.

El concejal destaca que los quioscos mantendrán una estructura fija de una sola planta, con la distribución de zona de barra y manipulación, unos 20 metros cuadrados en una instalación cerrada, una terraza de 50 metros cuadrados destinados a la colocación de mesas y sillas para el público, y una zona trasera dedicada a los aseos y almacenaje. Recuerda que el horario de apertura está fijado durante todos los días del año, diferenciándose por temporadas. Desde abril hasta septiembre, los chiringuitos podrán desarrollar su actividad entre las 09:00 y las 21:00 horas, mientras que, en la temporada baja, de octubre a marzo, el horario se limita de 10:00 a 20:00 horas.

Quiosco de Weyler

Con respecto al quiosco-terraza de la plaza Weyler, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Patrimonio, exige un canon anual de más de 33.000 euros. Las empresas interesadas en esta concesión administrativa podrán presentar sus ofertas, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, hasta el próximo 17 de abril. El nuevo adjudicatario podrá explotar el negocio durante un plazo de diez años. El anterior responsable de esta cafetería cerró sus puertas en febrero, una vez que expiró el plazo del contrato, a pesar de que tenía la posibilidad de prorrogar la concesión.