Cultura convertirá la Recova Vieja en el nuevo teatro de Santa Cruz de Tenerife

La Recova Vieja se convertirá en el nuevo teatro de Santa Cruz. El edil de Cultura, Santiago Díaz, del PP, anunció ayer, durante la presentación de los presupuestos del área para 2026, que el Ayuntamiento iniciará en julio la transformación del denominado Espacio R para que éste pueda sustituir, en todo lo relacionado con las artes escénicas, al Teatro Guimerá, cerrado por obras desde hace casi un año. Tanto el Guimerá como el Centro de Arte La Recova se encuentran situados en la plaza Isla de la Madera, en la zona centro.

Precisamente, para que el Espacio R se convierta en un teatro, y según lo indicó el edil, el área de Cultura destinará casi un millón de euros del presupuesto de este año a la dotación de todos los elementos necesarios para cumplir dicho objetivo. Entre estos elementos se encuentran butacas, gradas, el propio escenario, cortinas, retráctiles, iluminación y sonido. La previsión del Consistorio chicharrero es que «ya a partir del mes de noviembre se pueda comenzar a programar en el Espacio R», ofreciendo, fundamentalmente, obras de teatro y todo lo relacionado con las artes escénicas.

Finalizan las obras de La Recova Vieja

A finales de diciembre del año pasado, la capital recuperó La Recova Vieja tras una complicada obra de mejora del inmueble, cuya ejecución se prolongó durante casi tres años y supuso una inversión de más de tres millones de euros. Lo que iba a ser, en principio, una sencilla rehabilitación del Centro de Arte La Recova, se convirtió en una intervención de emergencia tras descubrir que el inmueble estaba perdiendo su capacidad portante. Entre otras actuaciones, el Ayuntamiento chicharrero tuvo que cambiar 1.200 vigas de madera, respetando la esencia histórica de este edificio. El espacio, desde su reapertura, ha acogido diferentes actividades culturales. A partir de julio, según Díaz, comenzará su transformación para convertirse también en un teatro.

La dotación de los elementos necesarios, como butacas, cortinas y escenario, costará casi un millón de euros

Sustituirá al Guimerá, el teatro de Santa Cruz, mientras éste se somete a una profunda rehabilitación integral, que costará siete millones. Los trabajos para renovar el Guimerá comenzaron en marzo de 2025 y se prolongarán durante un plazo aproximado de tres años.

Obras en el Teatro Guimerá

Las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en el emblemático Teatro Guimerá consisten, fundamentalmente, en la renovación de toda la parte interior del recinto, en todo lo referente a su estructura. Asimismo, se intervendrá para facilitar la accesibilidad al histórico edificio, construyendo dos ascensores, uno para el público y otro para los artistas y para la producción. Se reformarán los baños, se sustituirán las butacas, se instalará aire acondicionado, se trasladarán las taquillas a la puerta principal, se dotará al inmueble «de la última tecnología a nivel escénico», y se repararán las zonas afectadas por humedad y termitas, entre otras acciones. Las obras también permitirán recuperar el uso de la denominada Sala Guimerá, comentó Díaz.

Agenda

El concejal de Cultura aclaró que desde que se cerró el Teatro Guimerá por obras, éste ha seguido presente a través de los centros ciudadanos, en los distintos barrios, sobre todo en los distritos del Suroeste, Ofra-Costa Sur y Anaga, «donde hemos llevado a cabo distintas actividades culturales y las seguiremos realizando». Asimismo, resaltó que se seguirán ofreciendo Rutas Teatralizadas en el entorno del Guimerá.

Aprovechó para recordar que toda la agenda cultural de Santa Cruz se puede consultar en la aplicación SoyCulturaSC, así como en las redes sociales. «Por ejemplo, este año recuperaremos la programación de Finados», comentó.