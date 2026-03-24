Vox exige paralizar la implantación de las zonas verdes y azules para aparcar en Santa Cruz de Tenerife

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exige al equipo de Gobierno, formado por CC y PP, que paralice la implantación de las zonas de estacionamiento regulado (ZER), es decir, de las zonas verdes y azules, en las que los ciudadanos deberán pagar por aparcar.

El pasado mes de diciembre, el Consistorio chicharrero abrió una segunda consulta pública para elaborar la ordenanza que regulará en el municipio la implantación de las zonas verdes y azules.

La previsión del área de Movilidad era que la nueva ordenanza estuviese lista antes de finalizar 2025, para ya durante este año comenzar a implantar las zonas verdes y azules. Pero, con la decisión de abrir una segunda consulta, estos plazos no se podrán cumplir y habrá que esperar un poco más. En Santa Cruz, este nuevo sistema de limitación horaria y pago por aparcar en la calle se implantará en 15.382 de las 65.141 plazas de estacionamiento existentes en las vías del municipio, es decir, en el 23,6% del total.

Vox rechaza esta medida. La formación de ultraderecha en el Consistorio de Santa Cruz defenderá durante el pleno que se celebrará este viernes, 27 de marzo, una moción para solicitar que se suspenda la elaboración de la citada ordenanza para las ZER.

El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, considera que existe el riesgo de que esta iniciativa se convierta en un nuevo mecanismo recaudatorio que «perjudique directamente a familias y trabajadores». «En numerosas ciudades españolas, el estacionamiento regulado ha dejado de ser una herramienta puntual de ordenación para convertirse en un sistema permanente de restricción de la movilidad y de presión económica sobre los vecinos.»

Vox denuncia que, en los últimos años, distintas administraciones han impulsado medidas como la tasa de basura o las zonas de bajas emisiones bajo criterios ideológicos que han terminado afectando especialmente a las familias con menos recursos. En este contexto, Gómez alerta de que Santa Cruz de Tenerife avanza en esa misma dirección con la futura implantación de las ZER.

Además, el grupo municipal de Vox en Santa Cruz considera que el estacionamiento regulado solo puede tener sentido en zonas concretas y en franjas horarias determinadas, cuando exista una presión real sobre el aparcamiento.

Sin embargo, advierte de que su generalización indiscriminada supondría un sobrecoste obligatorio para quienes necesitan el vehículo privado en su día a día, especialmente en aquellos barrios donde no existen alternativas eficaces de transporte público.