Vecinos de Anaga advierten al Cabildo de Tenerife: si no hay medios, cortarán el acceso esta Semana Santa

«Si el Cabildo de Tenerife no garantiza los medios, no vamos a permitir que se vuelva a dar el caos en el tráfico que se vivió en Anaga la Semana Santa del año pasado». Así de contundentes se muestran vecinos del Parque Rural, los mismos que hace dos semanas protagonizaron un corte en la circulación junto a la Cruz del Carmen en protesta por la gestión de movilidad y «promesas incumplidas».

Protesta vecinal

Dirigentes vecinales del interior de Anaga y vecinos que secundan, a título personal, la demanda de medidas concretas para garantizar la situación y evitar el caos de quienes aparcan en los márgenes de la carretera insular demandan que se habiliten apartaderos, se creen aparcamientos o se implanten guaguas lanzaderas, y ponen de ejemplo la situación que se ha vivido estos días. Con la alerta en vigor, lo que ha servido es para que «todos suban a Anaga». Si no se garantiza la seguridad y la movilidad en el Parque Rural, exigen que esta Semana Santa se limite el acceso a los residentes y a los usuarios del transporte público.

Hasta con malas formas se han encontrado los vecinos por parte de conductores de vehículos de alquiler. Así lo explica un vecino que el pasado domingo, a la altura de la Degollada de las Hijas, dejó paso a un coche de alquiler. Lo avisó para que pasara y la respuesta del otro conductor fue, al pasar a su lado, «botarle» un puñado de pipas, lo que alimentó aún más su indignación.

Incidentes en carretera

Los residentes en el interior de Anaga piden medidas concretas que garanticen la movilidad esta Semana Santa en la carretera del Parque Rural, a la vez que ponen de ejemplo al coordinador de Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz, Samuel Suárez, que el pasado domingo solicitó el envío de grúas para retirar el vehículo que impedía el giro desde la carretera general hacia Roque Negro y Afur.

La consejera insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife había convocado a los interlocutores del Parque Rural a una reunión que se iba a desarrollar este martes; si bien finalmente, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, se celebrará el miércoles en la asociación de Casas de la Cumbre. Se trata del primer encuentro entre la Corporación insular y los vecinos tras la movilización en demanda de soluciones tanto en las carreteras como en la movilidad.

Advertencia vecinal

«No aguantamos más», comentan los dirigentes vecinales, que reiteran que «o se garantizan las medidas para evitar el embotellamiento de Anaga, o salimos a cortar el acceso al Parque por San Andrés y nos dedicamos a cruzar los pasos de peatones», reiteran.

La plataforma que aglutina asociaciones de vecinos bajo el nombre de Unidos por Anaga reitera el descontrol del tráfico y la falta de vigilancia en el Parque Rural, incluso con alerta y prohibición expresa de transitar por Anaga. Coches mal aparcados, sin control policial efectivo, y cientos de caminantes se saltan las prohibiciones del Cabildo, sin que este tenga capacidad para abordar el control del uso público en Anaga.