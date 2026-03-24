Santa Cruz de Tenerife recuperará la Unipol, los agentes de negro, para "reforzar la seguridad en los barrios"

El municipio de Santa Cruz de Tenerife recuperará la Unipol, la Unidad de Intervención Policial de la Policía Local chicharrera, los conocidos como los agentes 'de negro', para "reforzar la seguridad en los barrios". Así lo ha anunciado este martes, 24 de marzo, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que ha dictado una instrucción en la que ordena que se den, de forma inmediata, todos los pasos necesarios para que esta unidad especial, de intervención, vuelva a estar operativa lo antes posible, "siempre antes" de que finalice este año.

El regidor chicharrero insiste en que esta decisión se toma con el objetivo de reforzar la seguridad en los barrios del municipio. Bermúdez recuerda que la creación de la Unipol en 2004 fue el resultado de solventar una necesidad ante la carencia de recursos policiales del Estado en Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, añade que visto el desarrollo económico y social experimentado en la ciudad, y "en atención a las demandas de seguridad de los vecinos, así como de nuestros visitantes, hoy tal escenario vuelve a hacerse patente ante la falta de recursos humanos y materiales suficientes por parte de las administraciones con competencia en el ámbito de la seguridad ciudadana en nuestro territorio".

"Son muchos los vecinos que se han dirigido a este Ayuntamiento solicitando una mayor presencia policial ante el incremento de determinados delitos, un motivo más que suficiente para tomar en consideración el refuerzo de la seguridad en los barrios con la vuelta de esta unidad a las calles de nuestro municipio", manifiesta Bermúdez

Ante la situación descrita con anterioridad, apunta el regidor,el Consistorio chicharrero no puede permanecer indiferente, "razón por la cual, teniendo en cuenta que la Unipol cuenta con un bagaje de servicios que han sido referente a nivel nacional, en cuanto a resultados policiales en el ámbito de la protección de los derechos y libertades, y que los motivos que llevaron a la suspensión de su despliegue han sido removidos, procede ordenar que se retome el despliegue de dicha Unidad a la mayor brevedad posible".

Es en este contexto, el alcalde dicta la citada orden, dirigida al área de Seguridad, principalmente, con el objetivo de que se arbitren cuantas medidas fueren necesarias para dotar a la mencionada unidad de personal, de material y de vehículos para cumplir con lo dispuesto en la Instrucción. Asimismo, se establece que la puesta operativa de la Unipol, en cuanto al ámbito de la seguridad ciudadana se refiere, se realizará en colaboración y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de esta Comunidad Autónoma.

La concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, apunta que su área lleva tiempo trabajando para propiciar las condiciones necesarias para la vuelta de la Unipol. "Con esta instrucción del alcalde tenemos el impulso definitivo para avanzar a su recuperación antes de que finalice el año", agrega. "La Unipol viene a reforzar la presencia de la Policía Local en los barrios del nuestro municipio con el objetivo no solo de atajar la comisión de delitos sino también de incrementar la sensación de seguridad entre la ciudadanía", comenta.

La unidad desapareció en 2021

La Unipol fue creada como un grupo específico de intervención policial en 2004. Tras 17 años de funcionamiento, la falta de acuerdo entre políticos y sindicatos sobre la forma de seleccionar a los agentes, la judicialización del proceso por parte del sindicato CSIF y las sentencias, hasta cinco, que respaldaban sus argumentos, provocaron que, finalmente, esta unidad desapareciera en 2021. Los agentes que la formaban guardaron los uniformes negros. Se prevé que la nueva Unipol esté formada por unos 40 agentes.

Aumento de la criminalidad

La criminalidad convencional, en líneas generales, ha crecido en la capital tinerfeña un 3,2%, frente al 0,4 % de aumento registrado en Las Palmas de Gran Canaria. Destaca el incremento en un 43,2 % de los robos en el municipio chicharrero y en un 25% de los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias. Así se desprende de la última estadística publicada por el Ministerio del Interior, correspondiente a todo 2025, comparando el índice de criminalidad con el del ejercicio anterior.

En total, en Santa Cruz de Tenerife se registraron el año pasado un total de 10.705 infracciones penales, 567 más que en 2024. Con estos datos, la tasa de criminalidad en el municipio chicharrero es de 50,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, prácticamente similar a la de la otra capital del Archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, con una tasa de 51,8 infracciones por cada 1.000 habitantes, a pesar de contar ésta con mayor población. Barcelona y Madrid tienen unas tasas de 85 y 79, respectivamente.