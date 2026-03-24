El primer muelle flotante de Canarias llegará desde China a finales de abril

El primer muelle flotante que tendrá Canarias llegará a Tenerife, desde China, a finales del mes de abril. Así lo confirman fuentes del astillero Tenerife Shipyards, perteneciente al Grupo Hidramar, que señalan que la colosal infraestructura, que se instalará en el Dique del Este del Puerto chicharrero, ya está de camino. Precisamente, esta entidad ya ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la ocupación de 1.920 metros cuadrados más de lámina de agua, lo que equivale al espacio de dos piscinas olímpicas, para el nuevo dique, con el que se podrán reparar barcos fuera del agua, y también para las instalaciones accesorias para su operativa.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife publicó ayer el anuncio de la Autoridad Portuaria con el que somete a información pública, por un periodo de 20 días, la solicitud realizada por Tenerife Shipyards. En concreto, dicha entidad ha pedido la modificación de la concesión de la que es titular en el Puerto chicharrero, con la finalidad de incorporar a la misma casi 2.000 metros cuadrados de lámina de agua para la instalación del muelle flotante construido en China.

Con esta modificación, las superficies objeto de concesión quedarían de la siguiente manera: 12.048 metros cuadrados de la parcela que ocupa el astillero, destinada al centro de reparaciones navales y que equivale a casi dos campos de fútbol; 25.508 metros cuadrados de lámina de agua para zona de tránsito, maniobra y línea de atraque de la segunda alineación del Dique del Este; 6.791 metros cuadrados de lámina de agua para zona de maniobra de la primera alienación del Dique del Este; y 1.587 metros cuadrados de lámina de agua para instalar el dique flotante, «así como las instalaciones accesorias para su operativa». La superficie en el agua equivale a más de 25 piscinas olímpicas.

El dique flotante sacará grandes barcos del agua en menos de dos horas para repararlos

Durante el periodo de información pública de la petición realizada por Tenerife Shipyards, las entidades y particulares que se crean afectados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que consideren oportunas. Deberán hacerlo en la sede electrónica de la Autoridad Portuaria o en el Registro, en la avenida de Anaga.

Características

El primer muelle flotante de Canarias, denominado Hidramar Ultra 22000, permitirá reparar «grandes» barcos en seco, es decir, fuera del agua, procediendo a su elevación en menos de 120 minutos, según lo resalta Tenerife Shipyards. Este dique medirá un total de 240 metros y tendrá capacidad para elevar un máximo de 22.000 toneladas. Desde la empresa se destaca que se trata de un proyecto estratégico para Santa Cruz, para la Isla y para toda Canarias, que revolucionará las reparaciones navales en el Archipiélago canario y que generará empleo, economía e innovación.

Este muelle flotante que se instalará en Santa Cruz de Tenerife ha sido construido en el astillero chino Huarun Dadong Dockyard, en Shanghái, tras unos 15 meses de trabajos. En Canarias, hasta ahora, sólo se pueden reparar los barcos «a flote», es decir, en el agua, y, además, de un determinado tamaño. En concreto, y debido a que no existe suficiente capacidad de varada para los buques de grandes dimensiones, solo se puede intervenir con naves de hasta unos 175 metros de eslora. Con el nuevo dique se pretende atender barcos de hasta 230 metros de eslora y con una manga de 32 metros. En todo el mundo existen unos 8.500 buques operativos que encajan en este rango, entre 175 y 230 metros de eslora. Y, además, se están construyendo otros 1.700 más.

El muelle flotante que se instalará en Santa Cruz medirá 240 metros y tendrá capacidad para elevar un máximo de 22.000 toneladas

Según explica el astillero Tenerife Shipyards, con esta nueva infraestructura no sólo se podrán mantener, revisar y reparar buques de grandes dimensiones, sino que estos trabajos se podrán realizar fuera del agua, «en seco». La entidad asegura que se trata de un dique flotante de última generación, «diferente» a todo lo que existe actualmente en el mercado internacional en cuanto a la actividad de reparación naval.

Entre los beneficios que aportará este nuevo muelle flotante, y según lo apunta el astillero, se encuentran la generación de empleo «cualificado y estable», la formación y retención de talento técnico en la Isla, y la generación de una mayor actividad para servicios portuarios, logísticos y técnicos.