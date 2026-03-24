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Las lluvias dejan en Santa Cruz de Tenerife casi un centenar de incidencias, como desprendimientos, cortes de carretera y el rescate de seis personas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene la vigilancia sobre este fenómeno meteorológico y sigue en Alerta Máxima hasta comprobar la evolución de la borrasca

El polideportivo de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, bajo la lluvia

El polideportivo de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, bajo la lluvia

El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Las lluvias han provocado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife casi un centenar de incidencias a lo largo del día, como desprendimientos, cortes de carretera y el rescate de varias personas. El Ayuntamiento chicharrero informa de que mantiene la vigilancia sobre este fenómeno meteorológico y sigue en Alerta Máxima hasta comprobar la evolución de la borrasca Therese.

En concreto, y según lo últimos datos facilitados, el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha registrado, a lo largo de este martes, 24 de marzo, un total de 75 incidencias. A la cincuentena de casos ya notificados durante la mañana, se han sumado 25 actuaciones durante la tarde.

Carreteras

El incidente más significativo afecta a dos tramos de la carretera TF-134, de El Bailadero a Benijo y que discurre por Taganana, en los que los desprendimientos han provocado el cierre de la vía. En concreto, se trata del cruce de la TF-134 con la TF-12, carretera de San Andrés a Las Canteras,y también en la TF-134, en la zona próxima de acceso al Roque de Las Bodegas.

En esta intervención, y según apunta el Consistorio, tanto el personal de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo de Tenerife como de la Policía Local están colaborando para evitar riesgos y para alertar de las recomendaciones a quienes circulan por la zona. En el caso del cruce entre la carretera de Taganana con la TF-12, se está permitiendo acceder a los vecinos. Sin embargo, en el desprendimiento próximo al Roque de Las Bodegas, permanece cerrada la circulación por la inestabilidad de la ladera que sigue generando la caída de materiales a la calzada.

Rescate

Por otra parte, durante la jornada de este martes, se ha tenido que rescatar a seis personas y a un perro del cauce del barranco de Santos, en una intervención coordinada en la que estuvieron implicados Policía Local, Bomberos de Tenerife, personal de Atención Social municipal y del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Zonas urbanas

Las intervenciones en las zonas más urbanas de la capital tinerfeña se han centrado en desplazamientos de contenedores; saltos de alcantarilla; pérdida de fluido eléctrico de algunos semáforos, "que ya se han ido reparando"; pequeños desprendimientos; algunos problemas con cornisa de edificios e inundaciones de inmuebles.

Aguas fecales

Además de las incidencias que afectaron a las oficinas de atención municipal de La Granja, que tuvieron que cerrarse al público, y del barrio de La Salud, se han atendido otros problemas en instalaciones públicas generados por las lluvias, en concreto, en los colegios 25 de Julio, Salamanca y El Tablero, así como en el Palacete Coviella. En el Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Bello, fue necesario suspender las actividades y desalojar a sus 550 alumnos, debido a la rotura de las tuberías y la entrada al centro de aguas fecales.

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El Ayuntamiento indica que irá actualizando la situación dependiendo de la evolución de los núcleos de lluvias intensas que aún podrían afectar a la capital tinerfeña según las predicciones meteorológicas. El Consistorio pide a la población que evite los desplazamientos.

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