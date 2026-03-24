Las lluvias dejan en Santa Cruz de Tenerife casi un centenar de incidencias, como desprendimientos, cortes de carretera y el rescate de seis personas

Las lluvias han provocado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife casi un centenar de incidencias a lo largo del día, como desprendimientos, cortes de carretera y el rescate de varias personas. El Ayuntamiento chicharrero informa de que mantiene la vigilancia sobre este fenómeno meteorológico y sigue en Alerta Máxima hasta comprobar la evolución de la borrasca Therese.

En concreto, y según lo últimos datos facilitados, el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha registrado, a lo largo de este martes, 24 de marzo, un total de 75 incidencias. A la cincuentena de casos ya notificados durante la mañana, se han sumado 25 actuaciones durante la tarde.

Carreteras

El incidente más significativo afecta a dos tramos de la carretera TF-134, de El Bailadero a Benijo y que discurre por Taganana, en los que los desprendimientos han provocado el cierre de la vía. En concreto, se trata del cruce de la TF-134 con la TF-12, carretera de San Andrés a Las Canteras,y también en la TF-134, en la zona próxima de acceso al Roque de Las Bodegas.

En esta intervención, y según apunta el Consistorio, tanto el personal de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo de Tenerife como de la Policía Local están colaborando para evitar riesgos y para alertar de las recomendaciones a quienes circulan por la zona. En el caso del cruce entre la carretera de Taganana con la TF-12, se está permitiendo acceder a los vecinos. Sin embargo, en el desprendimiento próximo al Roque de Las Bodegas, permanece cerrada la circulación por la inestabilidad de la ladera que sigue generando la caída de materiales a la calzada.

Rescate

Por otra parte, durante la jornada de este martes, se ha tenido que rescatar a seis personas y a un perro del cauce del barranco de Santos, en una intervención coordinada en la que estuvieron implicados Policía Local, Bomberos de Tenerife, personal de Atención Social municipal y del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Zonas urbanas

Las intervenciones en las zonas más urbanas de la capital tinerfeña se han centrado en desplazamientos de contenedores; saltos de alcantarilla; pérdida de fluido eléctrico de algunos semáforos, "que ya se han ido reparando"; pequeños desprendimientos; algunos problemas con cornisa de edificios e inundaciones de inmuebles.

Aguas fecales

Además de las incidencias que afectaron a las oficinas de atención municipal de La Granja, que tuvieron que cerrarse al público, y del barrio de La Salud, se han atendido otros problemas en instalaciones públicas generados por las lluvias, en concreto, en los colegios 25 de Julio, Salamanca y El Tablero, así como en el Palacete Coviella. En el Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Bello, fue necesario suspender las actividades y desalojar a sus 550 alumnos, debido a la rotura de las tuberías y la entrada al centro de aguas fecales.

El Ayuntamiento indica que irá actualizando la situación dependiendo de la evolución de los núcleos de lluvias intensas que aún podrían afectar a la capital tinerfeña según las predicciones meteorológicas. El Consistorio pide a la población que evite los desplazamientos.