Atrapadas dos personas sin hogar por la crecida del barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife

Dos personas sin hogar han quedado atrapadas en el barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife, tras verse sorprendidas por la fuerte lluvia y la repentina crecida del cauce, mientras se encontraban en la cueva en la que residen habitualmente.

Según la información facilitada, ambas personas permanecían en este enclave cuando el aumento del caudal del barranco comenzó a correr con fuerza, impidiéndoles salir con seguridad. Tras tener conocimiento de la situación, se activaron de inmediato los recursos de emergencia.

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González, aseguró que la Unidad Móvil de Atención (UMA) ya se encontraba en camino desde el primer momento en que se tuvo constancia del incidente, con el objetivo de asistir a las personas afectadas y coordinar la intervención social y de emergencia.

El Ayuntamiento capitalino ha señalado ha reforzado sus recursos preventivos y solicita a la ciudadanía que extreme las precauciones.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha indicado que continuará realizando un seguimiento permanente de la situación en coordinación con los servicios de emergencia, actualizando la información en función de la evolución meteorológica.