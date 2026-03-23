Santa Cruz de Tenerife debe indemnizar a un antiguo quiosco de Las Teresitas con 20.000 euros, medio millón menos de lo exigido

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha salvado de pagar más de 610.000 euros a los responsables de uno de los antiguos chiringuitos de la playa de Las Teresitas, el quiosco Lucas, derribado por el Consistorio hace siete años «por carecer de licencia». Eso sí, la Justicia no le exime de abonar una indemnización, pero ésta será, finalmente, de unos 20.000 euros, más los intereses legales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso que presentó el Ayuntamiento contra la sentencia del 2 de septiembre de 2024 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en la que se establecía que el Consistorio chicharrero debía abonar a los responsables del citado chiringuito una indemnización de 610.157 euros, más intereses legales, a raíz de una denuncia interpuesta por éstos.

En concreto, en dicha denuncia se reclamaba responsabilidad patrimonial por el «funcionamiento anormal» de la administración, consistente en la demolición «anticipada» del quiosco y en la imposibilidad de ejecutar las sentencias que anularon los actos de cierre y precinto. La demanda solicitaba indemnización por daño emergente (valor del chiringuito y enseres) y lucro cesante (beneficios dejados de percibir).

Los antiguos chiringuitos de Las Teresitas, que llevaban más de 30 años en la playa, fueron precintados en 2016 «por carecer de licencia». Fueron derribados entre 2018 y 2019 para dar paso a los nuevos quioscos de la zona de baño chicharrera.

Contra la sentencia que dio la razón al quiosco, el Ayuntamiento presentó un recurso, que ha sido estimado parcialmente, pues sí tendrá que abonar una indemnización pero mucho menor que la solicitada, medio millón de euros menos. El TSJC solo ha reconocido el lucro cesante y ha acotado el periodo indemnizable a tres años, entre la orden de precinto y la sentencia que confirmó la ilegalidad de los quioscos.