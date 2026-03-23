Santa Cruz reactiva el PEMU y suspende las actividades municipales en Anaga por riesgo de lluvias intensas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reactivado el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta a partir de las 15:00 horas de este martes, tras las previsiones meteorológicas que alertan de posibles lluvias intensas en el norte del área metropolitana y, especialmente, en el distrito de Anaga.

La decisión fue adoptada por el área de Seguridad Ciudadana y Emergencias después de los últimos avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que sitúan a Tenerife ante un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica durante la tarde y la noche.

Como primera medida preventiva, el Consistorio ha ordenado la suspensión de todas las actividades municipales previstas en el distrito de Anaga, incluidas las deportivas, culturales, educativas y extraescolares. La resolución implica además el cierre de instalaciones públicas destinadas al deporte, la cultura, el ocio y el esparcimiento dentro de esta demarcación, considerada especialmente vulnerable ante episodios de lluvias intensas por sus características orográficas y su red de barrancos.

Zona especialmente vulnerable

La administración local justifica la decisión en la acumulación de incidencias registradas en los últimos días en la zona y en la necesidad de reducir riesgos ante posibles escorrentías, desprendimientos o dificultades de acceso en carreteras del macizo.

El Ayuntamiento ha trasladado también una recomendación general a la ciudadanía para limitar los desplazamientos durante la tarde salvo en casos necesarios y revisar las actividades previstas al aire libre. Las autoridades municipales insisten en la conveniencia de adoptar medidas de autoprotección y evitar zonas próximas a barrancos o cauces de agua.

Refuerzo de los servicios

De forma paralela, los servicios municipales han iniciado el refuerzo operativo de los dispositivos de emergencia, con el objetivo de atender posibles incidencias derivadas del episodio meteorológico. Equipos de seguridad, mantenimiento y atención ciudadana permanecen en seguimiento permanente de la evolución de las previsiones.

El Consistorio recuerda que cualquier actualización de la situación se comunicará a través de los canales oficiales y pide a la población mantenerse informada únicamente mediante fuentes institucionales para evitar la difusión de datos no verificados.

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La activación del PEMU permanecerá vigente mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas o hasta que los servicios técnicos determinen la normalización de la situación.