Un relleno «inadecuado» de la calle retrasa la obra de la temida acera de Santa Cruz de Tenerife, junto a Meridiano

La obra para acabar con la temida acera situada junto al Centro Comercial Meridiano, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, costará y tardará más de lo previsto. Así lo admite el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, que explica que se ha producido una serie de incidencias durante la ejecución de los trabajos, que ha provocado la modificación del proyecto. Fundamentalmente, y según apunta, estos problemas están relacionados con el relleno «inadecuado» de la calle, que se llevó a cabo durante la urbanización de los terrenos de la Refinería, y con la eliminación del paso de peatones, cuya pintura fue «reaplicada» en «sucesivas ocasiones» sin reparar el firme.

En concreto, el presupuesto de la obra se incrementará un 20%, por lo que pasará de 175.000 euros a más de 210.000 euros, y el plazo de ejecución se amplía en un mes más, aproximadamente, por lo que los trabajos, que comenzaron el 18 de febrero, no podrán finalizar a mediados de mayo, tal y como estaba previsto, sino entre finales de junio y principios de julio. El concejal recuerda que el proyecto consiste, en líneas generales, en la eliminación de la peligrosa pendiente de esta acera, «una de las más usadas de Santa Cruz», donde se han producido numerosas caídas. Esta se encuentra en la esquina de la calle Áurea Díaz Flores Hernández con Álvaro Rodríguez López, en el barrio de Cabo Llanos.

La obra para acabar con la temida acera situada junto al Centro Comercial Meridiano. / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

«Con esta obra, se resolverá la inclinación de una de las aceras más transitadas de la ciudad, al encontrarse junto al Centro Comercial Meridiano. Elevaremos la curva, trasladaremos el semáforo y construiremos una rampa suave que facilite el tránsito, con total seguridad, a los peatones en esta zona. Además, se creará un nuevo espacio verde», comenta el concejal. Destaca que dicha actuación estaba incluida en los Presupuestos Participativo y en el Plan de Barrios, por lo que ha sido muy demandada por los ciudadanos.

Javier Rivero detalla que, durante la excavación en la acera, para llevar a cabo la cimentación de la rampa en la zona de la curva, se han detectado «rellenos antrópicos no adecuados para cimentar», lo que compromete la estabilidad de la estructura prevista. «Esta zona es de relleno, de cuando se llevó a cabo la urbanización de los terrenos de la Refinería. Al ejecutar la excavación, se ha descubierto que dicho relleno no tiene calidad, por lo que tenemos que replantearnos la cimentación», comenta el edil. Por ello, añade, se ha tenido que modificar el proyecto.

El Ayuntamiento prevé que con la modificación del proyecto, los trabajos finalicen entre junio y julio

Asimismo, detalla Rivero, el Ayuntamiento se ve obligado a reasfaltar el tramo donde se encontraba el paso de peatones. «Las labores de borrado del paso de peatones han evidenciado que la pintura ha sido reaplicada en sucesivas ocasiones sin la debida reparación previa del firme. Como consecuencia, la pintura ha penetrado en las fisuras existentes del asfalto, dificultando su eliminación sin afectar a la capa de rodadura, por lo que resulta necesaria la ejecución de un fresado y posterior reasfaltado del área afectada».

Todas estas nuevas actuaciones no estaban previstas en el proyecto inicial, por lo que al Ayuntamiento no le ha quedado otro remedio que modificarlo, lo que retrasará la finalización de los trabajos e incrementará su coste.

El responsable de las áreas de Infraestructuras y Patrimonio aprovecha para realizar un llamamiento a la población, para que sigan las indicaciones de la señalización instalada en la zona y para que no transiten por la calzada.