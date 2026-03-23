Comienzan las obras para salvar el antiguo Cine Baudet de Santa Cruz de Tenerife

Las obras para salvar el antiguo Teatro-Cine Baudet, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, han comenzado. Así lo anuncia el Cabildo de Tenerife, que informa de que la ejecución de los trabajos para recuperar este histórico espacio, que se encuentra casi en estado de ruina, supondrá una inversión de 1,8 millones y se prolongará durante un plazo de 12 meses.

La intención de la Corporación insular es convertir el Baudet, que fue durante años el mayor cine de Canarias, en un "espacio polivalente" dedicado a la cultura. Desde el Cabildo se destaca que se trata de una intervención clave para la recuperación de uno de los edificios culturales más representativos de la capital chicharrera. El antiguo Teatro-Cine Baudet se ubica en el interior de un edificio de la avenida Islas Canarias.

La ejecución de este proyecto, impulsado por la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, fue adjudicada, tras un segundo procedimiento de licitación, porque el primero quedó desierto, a la empresa Desarrollos e Iniciativas Canarias SL (Deica).

Las actuaciones previstas incluyen la rehabilitación estructural del inmueble, la impermeabilización de cubiertas, demoliciones controladas de elementos dañados, la restauración de la fachada, la protección de cerchas y la documentación de los elementos originales del edificio.

Inicio de las obras para recuperar el antiguo Teatro-Cine Baudet. / El Día

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, del PP, resalta que con el inicio de estas obras se da un paso decisivo para frenar el deterioro del Teatro Baudet y garantizar su conservación. Afonso subraya que se trata de una actuación prioritaria para preservar el valor arquitectónico y cultural de un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la Isla.

Por su parte, el consejero de Cultura, José Carlos Acha, del PP, señala que esta intervención responde al compromiso del Cabildo con la protección y puesta en valor del patrimonio público. En este sentido, Acha añade que la recuperación del Teatro Baudet permitirá devolver a la ciudadanía un espacio emblemático del centro de Santa Cruz, "adaptado a nuevos usos culturales y concebido como un espacio polivalente".

El Teatro Baudet, inaugurado el 25 de mayo de 1944 y obra del arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado, fue en su momento el cine más grande de Canarias, con capacidad para 1.200 espectadores. Su estructura, que incorpora soluciones constructivas singulares como vigas remachadas similares a las empleadas en la Torre Eiffel, "lo convierte en un ejemplo destacado del patrimonio arquitectónico del siglo XX en la Isla", señala el Cabildo.

En 1985, y tras más de 43.000 funciones, este negocio familiar dedicado al cine y al teatro se vio obligado, debido a las pérdidas acumuladas, a cerrar sus puertas. En 1999, la Corporación insular compró el inmueble por 1,2 millones de euros. En él abrió la denominada Librería del Cabildo, que estaba situada en uno de los extremos de la fachada del antiguo cine y que cerró en febrero del año 2020. El paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas habían provocado un notable deterioro del edificio, haciendo imprescindible una intervención urgente para evitar su pérdida.