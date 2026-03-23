El Cabildo aclara, ante la batalla judicial emprendida por Santa Cruz de Tenerife, que los informes técnicos desaconsejan asumir ya la depuradora

El Cabildo de Tenerife, ante la batalla judicial emprendida por el Ayuntamiento de Santa Cruz por la gestión de la depuradora de aguas residuales (EDAR), aclara que nunca se ha negado a encargarse de la estación situada en la capital, en el barrio de Buenos Aires. Eso sí, y según añade el Cabildo, los informes técnicos del Consejo Insular de Aguas desaconsejan que la gestión de la depuradora de Santa Cruz se asuma de manera inmediata, que es lo que, precisamente, ha solicitado el Consistorio chicharrero. Éste ha cumplido este lunes, 23 de marzo, su amenaza, pues la Junta de Gobierno ha aprobado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Corporación insular, autorizando a la Asesoría Jurídica el ejercicio de esta acción, tal y como lo había anunciado El DÍA.

Por su parte, fuentes del Cabildo de Tenerife han manifestado este lunes que el Consejo Insular de Aguas asumirá la gestión de la depuradora de Buenos Aires cuando los informes sean favorables. "En ningún caso nos hemos negado a ello. De hecho, estamos trabajando y seguimos reuniéndonos semanalmente para tratar ese asunto, a pesar de la decisión del Ayuntamiento". Desde la Corporación insular se insiste en que, en la actualidad, los citados informes no avalan este traspaso y, además, recuerda, los trabajos de ampliación de la estación, que ejecuta el Gobierno central, aún no han terminado.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, muestra su sorpresa ante las "excusas" dadas por la Corporación insular tinerfeña, pues, y según asegura, el Ayuntamiento desconoce a qué informes se refiere el Cabildo. "La normativa es clara en este asunto. La depuradora de Buenos Aires es una instalación comarcal, pues trata las aguas negras de tres municipios, La Laguna, El Rosario y Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, la gestión debe ser responsabilidad del Consejo Insular de Aguas y no es necesario esperar a que finalicen los trabajos", comenta el edil.

Éste asevera que Santa Cruz de Tenerife no seguirá permitiendo que el Cabildo "se ponga de perfil en este asunto, pues no han querido negociar". "Por lo tanto, será la justicia la que dictamine quién debe y cuándo asumir la gestión de la depuradora", agrega Carlos Tarife.

A finales de noviembre del año pasado, el Consistorio chicharrero le dio al Consejo Insular de Aguas un plazo de dos meses para que asumiera la gestión de la depuradora, recordándole que ya se lo había pedido formalmente hasta en tres ocasiones, en los años 2020, 2022 y 2024. El Ayuntamiento advirtió al Cabildo que si en esta ocasión no atendía tal requerimiento, entonces este asunto acabaría en la justicia, tal y como finalmente ha ocurrido.