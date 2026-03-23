La borrasca Therese provoca 23 incidencias en Santa Cruz de Tenerife y afecta en mayor medida a Anaga

El paso de la borrasca Therese por el municipio de Santa Cruz de Tenerife ha dejado un total de 23 incidencias durante el fin de semana, según el balance realizado por el Ayuntamiento. Los efectos del temporal, caracterizado por lluvias intensas y fuertes rachas de viento, obligaron a activar el dispositivo de coordinación municipal para dar respuesta a las emergencias.

La gestión de estas incidencias se llevó a cabo a través del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local), desde donde se movilizaron tanto recursos municipales como insulares para atender los distintos problemas registrados.

Anaga, el área más afectada por desprendimientos

La zona de Anaga ha sido la más perjudicada por este episodio meteorológico. Cerca del 60 % de las incidencias se concentraron en este enclave, donde se produjeron numerosos desprendimientos de tierra y piedras en carreteras, así como la caída de ramas y árboles.

Estos incidentes provocaron cortes de tráfico y afectaciones al transporte público, complicando la movilidad en varios núcleos rurales del macizo. Los equipos de Conservación de Carreteras trabajaron intensamente para despejar las vías y restablecer la circulación.

Entre los puntos más afectados destacan varias carreteras de la red insular, como la TF-134 —que conecta zonas como Roque de las Bodegas, Benijo, Almáciga y Taganana—, la TF-123 en dirección a Chamorga y la TF-136 hacia Afur. Además, este mismo lunes se registró un nuevo desprendimiento en la TF-138, a la altura de Taborno, donde continúan las labores de limpieza.

El sábado, el día más complicado

El sábado fue la jornada con mayor número de incidencias, alcanzando hasta 17 intervenciones en un solo día. Muchas de ellas estuvieron relacionadas con problemas en la red viaria, lo que obligó a adoptar medidas excepcionales para garantizar la comunicación entre los distintos núcleos.

En algunos casos, pese a la inestabilidad del terreno, se habilitaron carriles alternativos para permitir el paso controlado de vehículos, especialmente para residentes y transporte público. Sin embargo, la persistencia de las lluvias provocó que algunas incidencias se repitieran tras haber sido inicialmente resueltas.

Coordinación de los servicios de emergencia

En la resolución de estas incidencias participaron diversos cuerpos y servicios. Entre ellos, la Policía Local, la agrupación de voluntarios de Protección Civil, la Unidad del Medio Natural (UMEN) y otros servicios municipales, además de representantes del propio distrito de Anaga.

Esta coordinación permitió actuar con rapidez en la retirada de obstáculos, la señalización de riesgos y la reorganización del tráfico en las zonas más afectadas.

Precaución ante la inestabilidad del terreno

El Ayuntamiento ha recordado la importancia de extremar la precaución en zonas de ladera y carreteras cercanas a barrancos, especialmente tras episodios de lluvias intensas. La acumulación de agua puede generar inestabilidad en taludes, aumentando el riesgo de nuevos desprendimientos incluso horas después de finalizar las precipitaciones.

El paso de la borrasca Therese ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de determinadas áreas del municipio ante fenómenos meteorológicos adversos, así como la necesidad de mantener activos los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias.