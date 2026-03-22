Santa Cruz reabre la mayoría de sus parques tras la borrasca Therese y mantiene cerrados el Palmetum y Las Mesas
El acceso al Palmetum y el Monte de Las Mesas no se permite a la espera de una revisión técnica exhaustiva que determine posibles daños o riesgos
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la reapertura de la mayoría de los parques municipales tras la mejora de las condiciones meteorológicas una vez superado el episodio asociado a la borrasca Therese.
La decisión se produce después de que el consistorio rebajara el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) a situación de prealerta, lo que ha permitido retomar progresivamente la actividad en estos espacios públicos que permanecían cerrados desde el pasado 19 de marzo como medida preventiva.
Parques abiertos al público tras la revisión
Desde el área de Servicios Públicos se ha informado de que los técnicos municipales han llevado a cabo labores de inspección y revisión para garantizar la seguridad antes de permitir el acceso de los ciudadanos.
Entre los espacios que ya han reabierto se encuentran parques emblemáticos como García Sanabria, Secundino Delgado, La Granja o Las Indias, así como plazas y zonas verdes distribuidas por distintos barrios del municipio.
Esta reapertura responde a la necesidad de recuperar la normalidad tras varios días marcados por el viento, la lluvia y las incidencias derivadas del temporal.
Dos espacios siguen cerrados por precaución
A pesar de la mejora general, continúan cerrados el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife y el Monte de Las Mesas.
En ambos casos, el Ayuntamiento ha optado por mantener la clausura hasta completar una revisión técnica exhaustiva, con el objetivo de comprobar posibles daños en la vegetación o riesgos derivados de desprendimientos y caída de ramas.
Está previsto que estas inspecciones se realicen a lo largo de la jornada, tras lo cual se decidirá si pueden reabrirse con garantías de seguridad.
Llamamiento a la responsabilidad ciudadana
Desde el Ayuntamiento se ha recordado la importancia de seguir las indicaciones de los servicios municipales, especialmente en situaciones de inestabilidad meteorológica.
Además, se ha agradecido la colaboración de la ciudadanía durante los días en los que han permanecido cerrados los parques, destacando el papel de la responsabilidad individual para evitar incidentes.
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